"Сити" уверен в приобретении Санчеса в январе

Боссы "Манчестер Сити" уверены, что в январе смогут заполучить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

На этой неделе стало известно, что зимой клуб с "Этихад" предложит за Санчеса всего 20 миллионов фунтов. Это в три раза меньше той суммы, с которой "горожане" были готовы расстаться ради чилийца минувшим летом.



Несмотря на то, что в июне Алексис получит статус свободного агента, главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола рассчитывает воссоединиться с чилийцем уже в январе. Более того, боссы клуба уверены: "Арсенал" продаст свою звезду посреди сезона.



Как сообщает The Telegraph, партнеры Санчеса на "Эмирейтс" тоже ожидают отъезда нападающего после открытия трансферного окна. Игроки "Арсенала" считают, что ситуация вокруг Алексиса создает негативный фон внутри команды.



Сообщается, что судьба сделки будет во многом зависеть от того, с какими результатами "канониры" подойдут к зимнему отрезку сезона. Сам же нападающий уже определился со своей позицией: он хочет продолжить карьеру непременно в "Сити".