"Сити" уверен в приобретении Санчеса в январе

Алексис Санчес и Пеп Гвардиола Боссы "Манчестер Сити" уверены, что в январе смогут заполучить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

На этой неделе стало известно, что зимой клуб с "Этихад" предложит за Санчеса всего 20 миллионов фунтов. Это в три раза меньше той суммы, с которой "горожане" были готовы расстаться ради чилийца минувшим летом.

Несмотря на то, что в июне Алексис получит статус свободного агента, главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола рассчитывает воссоединиться с чилийцем уже в январе. Более того, боссы клуба уверены: "Арсенал" продаст свою звезду посреди сезона.

Как сообщает The Telegraph, партнеры Санчеса на "Эмирейтс" тоже ожидают отъезда нападающего после открытия трансферного окна. Игроки "Арсенала" считают, что ситуация вокруг Алексиса создает негативный фон внутри команды.

Сообщается, что судьба сделки будет во многом зависеть от того, с какими результатами "канониры" подойдут к зимнему отрезку сезона. Сам же нападающий уже определился со своей позицией: он хочет продолжить карьеру непременно в "Сити".




Метки Арсенал, Манчестер Сити, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 10.10.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 526

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Последние комментарии:




  1. selfish 10.10.2017 16:23 # selfish
    FIFA 18
    NBA 2K18
    Navalvy 2018

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  2. daikirai 10.10.2017 16:16 # daikirai
    Кек, хохлы не вышли на чм (при этом количество участников больше сделали), а виноваты кацапы.

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  3. bezviz 10.10.2017 16:04 # bezviz
    12.08.2016 06:28 #
    stepan-jam-boss

    Отличная новость. Матич на поле уменьшает и без того маленькие шансы Челси на титул
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    Источник: http://fapl.ru/posts/49496/?c=1

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  4. wengerrrro 10.10.2017 16:02 # wengerrrro
    за 45 можно

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  5. sausage 10.10.2017 16:01 # sausage
    А как же Месси? Или обоих оформят?)

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  6. spartan 10.10.2017 16:01 # spartan
    Арсенал в агонии.

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  7. bezviz 10.10.2017 16:01 # bezviz
    сити чемпик, му-му с0снет как всегда

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