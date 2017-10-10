"Эвертон" готов купить Баса Доста

В январе "Эвертон" попытается купить нападающего "Спортинга" Баса Доста.

Минувшим летом "ириски" не смогли заполучить Оливье Жиру из "Арсенала", а игроки, купленные на замену Ромелу Лукаку, не решили проблем в атаке. К середине октября "Эвертон" разразился всего четырьмя мячами в Премьер-Лиге.



Как стало известно ESPN, в январе главный тренер Рональд Куман намерен снова выйти на трансферный рынок и, наконец, приобрести нападающего, подходящего на роль столба.



По информации источника, прямо сейчас "Эвертон" активно следит за игрой 28-летнего Доста. За последний год Бас провел за "Спортинг" 41 матч и записал на свой счет 36 голов во всех турнирах.