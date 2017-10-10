"Эвертон" готов купить Баса Доста

Бас Дост В январе "Эвертон" попытается купить нападающего "Спортинга" Баса Доста.

Минувшим летом "ириски" не смогли заполучить Оливье Жиру из "Арсенала", а игроки, купленные на замену Ромелу Лукаку, не решили проблем в атаке. К середине октября "Эвертон" разразился всего четырьмя мячами в Премьер-Лиге.

Как стало известно ESPN, в январе главный тренер Рональд Куман намерен снова выйти на трансферный рынок и, наконец, приобрести нападающего, подходящего на роль столба.

По информации источника, прямо сейчас "Эвертон" активно следит за игрой 28-летнего Доста. За последний год Бас провел за "Спортинг" 41 матч и записал на свой счет 36 голов во всех турнирах.




Метки Дост, Спортинг, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 10.10.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 544

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  1. selfish 10.10.2017 16:26 # selfish
    не поможет

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  2. fc-zenit 10.10.2017 15:40 # fc-zenit
    в Челси его! вместо Мораты.

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  3. thespur 10.10.2017 15:26 # thespur
    а вот это норм

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  4. mr-terry 10.10.2017 15:01 # mr-terry
    вообще пох

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