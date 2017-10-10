Мусонда раскритиковал "Челси" за недоверие к молодежи

Чарли Мусонда Юный полузащитник "Челси" Чарли Мусонда в завуалированной манере подверг свой клуб критике за недоверие к молодежи и себе лично.

После своего перехода из "Андерлехта" в 2012 году Мусонда сыграл всего один матч за первую команду "синих", также успев побывать в аренде в испанском клубе "Реал Бетис".

Главный тренер "Челси" Антонио Конте продолжает игнорировать 20-летнего бельгийца, лишь четырежды включив того в число запасных. Обратившись к Твиттеру, Чарли выразил недовольство политикой своего клуба в отношении молодых игроков.

"Ты жертвуешь собой, трудишься упорно и еще упорнее, выкладываешься больше, чем от тебя ожидают, и зачастую больше, чем ты можешь, потому что ты любишь то, что делаешь, и очевидно любишь это больше, чем следует".

"И что ты получаешь взамен? Буквально ничего... Точка".

"Несмотря на это, я продолжу трудиться с прежним погружением и самоотдачей по отношению к этой великой игре", — написал Мусонда.



Метки Мусонда, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2017 14:00

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  1. arsenverim 10.10.2017 14:40 # arsenverim
    Очередной негрито жалуется

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  2. januzaj00 10.10.2017 14:28 # januzaj00
    Водится, кстати, лучше, чем хазард

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  3. thespur 10.10.2017 14:19 # thespur
    интересно есть ли здесь норм пенсы, которые поддерживают его слова..

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  4. morata9 10.10.2017 14:11 # morata9
    Челси-топ клуб,а не петушня какая то похожая на детсад

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  5. fupler 10.10.2017 14:10 # fupler
    короче зимой сплавят его условный ипсвич!

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  6. chr1s8rown 10.10.2017 14:08 # chr1s8rown
    тупой щленсианец.

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