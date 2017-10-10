Мусонда раскритиковал "Челси" за недоверие к молодежи
Юный полузащитник "Челси" Чарли Мусонда в завуалированной манере подверг свой клуб критике за недоверие к молодежи и себе лично.
После своего перехода из "Андерлехта" в 2012 году Мусонда сыграл всего один матч за первую команду "синих", также успев побывать в аренде в испанском клубе "Реал Бетис".
Главный тренер "Челси" Антонио Конте продолжает игнорировать 20-летнего бельгийца, лишь четырежды включив того в число запасных. Обратившись к Твиттеру, Чарли выразил недовольство политикой своего клуба в отношении молодых игроков.
"Ты жертвуешь собой, трудишься упорно и еще упорнее, выкладываешься больше, чем от тебя ожидают, и зачастую больше, чем ты можешь, потому что ты любишь то, что делаешь, и очевидно любишь это больше, чем следует".
"И что ты получаешь взамен? Буквально ничего... Точка".
"Несмотря на это, я продолжу трудиться с прежним погружением и самоотдачей по отношению к этой великой игре", — написал Мусонда.
10.10.2017 14:00
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Очередной негрито жалуется
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Водится, кстати, лучше, чем хазард
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интересно есть ли здесь норм пенсы, которые поддерживают его слова..
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Челси-топ клуб,а не петушня какая то похожая на детсад
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короче зимой сплавят его условный ипсвич!
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тупой щленсианец.
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