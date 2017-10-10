Канте пропустит пять матчей "Челси"

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит пять ближайших матчей за клуб из-за травмы, полученной в расположении сборной Франции.

В субботнем матче с Болгарией Канте отыграл всего 34 минуты, сослался на травму задней поверхности бедра, после чего попросил замену и отправил на скамейку.

Врачи сборной Франции уже отправили Нголо обратно в клуб. Под присмотром медицинского штаба "Челси" француз будет долечивать повреждение, сообщает Goal.

Более того, известны даже сроки восстановления игрока - на поле Канте сможет появиться максимум в конце октября. Таким образом, Нголо пропустит матчи Премьер-Лиги с "Кристал Пэлас", "Уотфордом" и "Борнмутом", поединок Лиги Чемпионов против "Ромы", а также игру Кубка Лиги с "Эвертоном".




Метки Канте, травмы, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 10.10.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1800

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Последние комментарии:




  1. arsenverim 10.10.2017 14:41 # arsenverim
    бакакоко>кунте

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  2. paul-shark 10.10.2017 14:35 # paul-shark
    Украина снова заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств среди жителей. Неутешительные данные привело Министерство социальной политики Незалежной ко Всемирному дню психического здоровья.

    — Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе: почти два миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц, — говорится в сообщении ведомства.

    В документе приводятся результаты подсчётов специалистов, согласно которым каждый третий гражданин страны страдает различными нервным заболеваниями.

    Кеееееееек

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  3. glinomessi 10.10.2017 14:31 # glinomessi
    Рагуль обиделся :(
    Тут тебе не по Гамбургам гордо ходить на бабкины субсидии с коричневым пятном на рейтузах.

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  4. chelsealondon 10.10.2017 14:30 # chelsealondon
    У Австралии один тащер на века, Кэйхилл топ.....

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  5. pistolero-lfc 10.10.2017 14:27 # pistolero-lfc
    безгаз ххляцки

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  6. apucmokpam 10.10.2017 14:26 # apucmokpam
    Безвиз - топ.

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  7. masterofcactus 10.10.2017 14:25 # masterofcactus
    Безпизд гамбургский!

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  8. goya 10.10.2017 14:24 # goya
    Лучший игрок клуба в этом сезоне, очень сильно прогрессирующий под руководством Конте. Жаль

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  9. reddevil13 10.10.2017 14:22 # reddevil13
    2 струи на безпись

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  10. reo-coker 10.10.2017 14:19 # reo-coker
    просто безвизг

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  11. barstreetboy 10.10.2017 14:18 # barstreetboy
    дико ору с долбана безвиза

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  12. masterofcactus 10.10.2017 14:17 # masterofcactus
    Украина стала лидером по количеству психических расстройств среди жителей в Европе.

    Астероидного упаковали в мягкое стопро. Назад в его мамку даже наверн!

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  13. mata05 10.10.2017 14:12 # mata05
    вот лол будет если ща сирия австралию пройдет

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  14. mancityman 10.10.2017 14:04 # mancityman
    Как всегда ничего тут нового, все ссут и срут дружно на русню и им это нравится, молодцы.,
    просто гнобите русню ебанную .

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  15. masterofcactus 10.10.2017 14:03 # masterofcactus
    Какие же топарики
    В Киеве украинская сборная выкатилась за пределы чемпионата мира при взлете. Никто не погиб

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  16. mancityman 10.10.2017 14:00 # mancityman
    https://i.ytimg.com/vi/9mkJ26UxGZM/maxresdefault.jpg

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  17. apucmokpam 10.10.2017 13:53 # apucmokpam
    Какие же топарики
    В Сирии российский самолет Су-24 выкатился за пределы полосы при взлете. Экипаж погиб

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  18. electric 10.10.2017 13:46 # electric
    nolifery здесь?

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  19. paul-shark 10.10.2017 13:44 # paul-shark
    Ваще нормик.

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  20. morata9 10.10.2017 13:35 # morata9
    Есть Фабрегас,Бакайоко,Дринкуотер. Ничего такого. К тому же расписание легкое

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