Канте пропустит пять матчей "Челси"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит пять ближайших матчей за клуб из-за травмы, полученной в расположении сборной Франции.

В субботнем матче с Болгарией Канте отыграл всего 34 минуты, сослался на травму задней поверхности бедра, после чего попросил замену и отправил на скамейку.



Врачи сборной Франции уже отправили Нголо обратно в клуб. Под присмотром медицинского штаба "Челси" француз будет долечивать повреждение, сообщает Goal.



Более того, известны даже сроки восстановления игрока - на поле Канте сможет появиться максимум в конце октября. Таким образом, Нголо пропустит матчи Премьер-Лиги с "Кристал Пэлас", "Уотфордом" и "Борнмутом", поединок Лиги Чемпионов против "Ромы", а также игру Кубка Лиги с "Эвертоном".