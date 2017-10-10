Канте пропустит пять матчей "Челси"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит пять ближайших матчей за клуб из-за травмы, полученной в расположении сборной Франции.
В субботнем матче с Болгарией Канте отыграл всего 34 минуты, сослался на травму задней поверхности бедра, после чего попросил замену и отправил на скамейку.
Врачи сборной Франции уже отправили Нголо обратно в клуб. Под присмотром медицинского штаба "Челси" француз будет долечивать повреждение, сообщает Goal.
Более того, известны даже сроки восстановления игрока - на поле Канте сможет появиться максимум в конце октября. Таким образом, Нголо пропустит матчи Премьер-Лиги с "Кристал Пэлас", "Уотфордом" и "Борнмутом", поединок Лиги Чемпионов против "Ромы", а также игру Кубка Лиги с "Эвертоном".
10.10.2017 13:00
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Последние комментарии:
бакакоко>кунте
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Украина снова заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств среди жителей. Неутешительные данные привело Министерство социальной политики Незалежной ко Всемирному дню психического здоровья.
— Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе: почти два миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц, — говорится в сообщении ведомства.
В документе приводятся результаты подсчётов специалистов, согласно которым каждый третий гражданин страны страдает различными нервным заболеваниями.
Кеееееееек
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Рагуль обиделся :(
Тут тебе не по Гамбургам гордо ходить на бабкины субсидии с коричневым пятном на рейтузах.
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У Австралии один тащер на века, Кэйхилл топ.....
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безгаз ххляцки
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Безвиз - топ.
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Безпизд гамбургский!
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Лучший игрок клуба в этом сезоне, очень сильно прогрессирующий под руководством Конте. Жаль
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2 струи на безпись
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просто безвизг
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дико ору с долбана безвиза
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Украина стала лидером по количеству психических расстройств среди жителей в Европе.
Астероидного упаковали в мягкое стопро. Назад в его мамку даже наверн!
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вот лол будет если ща сирия австралию пройдет
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Как всегда ничего тут нового, все ссут и срут дружно на русню и им это нравится, молодцы.,
просто гнобите русню ебанную .
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Какие же топарики
В Киеве украинская сборная выкатилась за пределы чемпионата мира при взлете. Никто не погиб
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https://i.ytimg.com/vi/9mkJ26UxGZM/maxresdefault.jpg
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Какие же топарики
В Сирии российский самолет Су-24 выкатился за пределы полосы при взлете. Экипаж погиб
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nolifery здесь?
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Ваще нормик.
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Есть Фабрегас,Бакайоко,Дринкуотер. Ничего такого. К тому же расписание легкое
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