"Тоттенхэм" удвоит зарплату Харри Уинкса
"Тоттенхэм" собирается предложить своему полузащитнику Харри Уинксу новый контракт с увеличенной вдвое зарплатой — до 40 тысяч фунтов в неделю.
Свой действующий трудовой договор Уинкс заключил только в феврале этого года, однако политика "шпор" заключается в том, что клуб регулярно награждает прогрессирующих игроков новыми сделками на улучшенных условиях.
В этом сезоне 21-летний Уинкс демонстрирует впечатляющий прогресс. Харри пока не стал основным игроком в команде Маурисио Почеттино, но у него значительно прибавилось игрового времени, а в минувший уикенд он дебютировал за сборную Англии, целиком проведя матч против Литвы.
Уинкс получил очень высокие оценки своей игрой за национальную команду, и теперь у Харри есть прекрасные шансы сохранить место в сборной на предстоящие товарищеские матчи против Германии и Бразилии, ведь его конкуренты по позиции Натаниэль Чалоба и Данни Дринкуотер травмированы, а Джек Уилшир имеет мало практики в "Арсенале".
Как утверждает The Times, стремительный прогресс Уинкса заставляет "Тоттенхэм" поторопиться с предложением о новом контракте. Харри даже может продлить сотрудничество раньше, чем Тоби Алдервейрелд и Деле Алли, переговоры с которыми идут уже давно.
10.10.2017 12:00
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Последние комментарии:
к Клоппу этого молодого таланта. в Тоттенхэме погубит свой талант
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Когда станет топом сможет получать такие огромные суммы как Эриксен. А пока и 40 норм.
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