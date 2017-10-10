Англия будет играть по схеме с тремя защитниками на ЧМ-2018
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что на Чемпионате Мира 2018 года планирует играть по схеме с тремя защитниками.
На протяжении большей части отборочного цикла англичане играли по схеме 4-2-3-1, однако в заключительные минуты матча против Словении и в поединке против Литвы Саутгейт предпочитал действовать с тремя защитниками.
Эту новую модель, ставшую популярной в Премьер-Лиге с недавних пор, Гарет планирует наигрывать и в ближайших товарищеских матчах — против Германии и Бразилии в ноябре.
"Нам требуется некоторая стабильность в плане схемы и в плане того, что мы просим от игроков. Проблема в том, что мы не знаем, на кого сможем рассчитывать в ноябре и марте, учитывая все эти матче на клубном уровне — только посмотрите, сколько потерь у нас было в этот раз".
"На мой взгляд, схема с тремя защитниками является лучшим вариантом для того, как мы хотим играть в обороне. В данный момент мы слишком много передаем мяч в обороне, порой обнажая центральных защитников. Против Литвы, когда мы играли с тремя защитниками, эти ситуации тоже возникали, но я думаю, эта схема добавляет нам стабильности и позволяет нашим полузащитникам проще принимать решения".
"Кроме того, мы можем менять свое построение впереди: играть с двумя нападающими в определенных матчах или с двумя полузащитниками и нападающим. Три в полузащите и два нападающих — еще один вариант. Но тройка защитников — это то, на чем мы должны сделать акцент", — цитирует Саутгейт The Guardian.
10.10.2017 11:00
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Последние комментарии:
если новый чемпион англии начнет в раздевалке трахаться с тренером, на следующий год эту схему введут половину команд эйпиэль!
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Некий мусор Стоунс гавкал про что Англия будет играть по стилю Гвардиолы , а в реальности Конте топ . . .
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------------------Кейн------------------
--------Лаллана--------Алли-----------
--------Хендерсон--Дайер-------------
Роуз--Кэхилл--Стоунз--Джонс--Уокер
----------------Харт---------------------
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Контетоп
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А вот это очень даже неплохо
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