Англия будет играть по схеме с тремя защитниками на ЧМ-2018

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что на Чемпионате Мира 2018 года планирует играть по схеме с тремя защитниками.

На протяжении большей части отборочного цикла англичане играли по схеме 4-2-3-1, однако в заключительные минуты матча против Словении и в поединке против Литвы Саутгейт предпочитал действовать с тремя защитниками.



Эту новую модель, ставшую популярной в Премьер-Лиге с недавних пор, Гарет планирует наигрывать и в ближайших товарищеских матчах — против Германии и Бразилии в ноябре.



"Нам требуется некоторая стабильность в плане схемы и в плане того, что мы просим от игроков. Проблема в том, что мы не знаем, на кого сможем рассчитывать в ноябре и марте, учитывая все эти матче на клубном уровне — только посмотрите, сколько потерь у нас было в этот раз".



"На мой взгляд, схема с тремя защитниками является лучшим вариантом для того, как мы хотим играть в обороне. В данный момент мы слишком много передаем мяч в обороне, порой обнажая центральных защитников. Против Литвы, когда мы играли с тремя защитниками, эти ситуации тоже возникали, но я думаю, эта схема добавляет нам стабильности и позволяет нашим полузащитникам проще принимать решения".



"Кроме того, мы можем менять свое построение впереди: играть с двумя нападающими в определенных матчах или с двумя полузащитниками и нападающим. Три в полузащите и два нападающих — еще один вариант. Но тройка защитников — это то, на чем мы должны сделать акцент", — цитирует Саутгейт The Guardian.