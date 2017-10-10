Англия будет играть по схеме с тремя защитниками на ЧМ-2018

Гарет Саутгейт и Джон Стоунс Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что на Чемпионате Мира 2018 года планирует играть по схеме с тремя защитниками.

На протяжении большей части отборочного цикла англичане играли по схеме 4-2-3-1, однако в заключительные минуты матча против Словении и в поединке против Литвы Саутгейт предпочитал действовать с тремя защитниками.

Эту новую модель, ставшую популярной в Премьер-Лиге с недавних пор, Гарет планирует наигрывать и в ближайших товарищеских матчах — против Германии и Бразилии в ноябре.

"Нам требуется некоторая стабильность в плане схемы и в плане того, что мы просим от игроков. Проблема в том, что мы не знаем, на кого сможем рассчитывать в ноябре и марте, учитывая все эти матче на клубном уровне — только посмотрите, сколько потерь у нас было в этот раз".

"На мой взгляд, схема с тремя защитниками является лучшим вариантом для того, как мы хотим играть в обороне. В данный момент мы слишком много передаем мяч в обороне, порой обнажая центральных защитников. Против Литвы, когда мы играли с тремя защитниками, эти ситуации тоже возникали, но я думаю, эта схема добавляет нам стабильности и позволяет нашим полузащитникам проще принимать решения".

"Кроме того, мы можем менять свое построение впереди: играть с двумя нападающими в определенных матчах или с двумя полузащитниками и нападающим. Три в полузащите и два нападающих — еще один вариант. Но тройка защитников — это то, на чем мы должны сделать акцент", — цитирует Саутгейт The Guardian.



Метки Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. fupler 10.10.2017 12:17 # fupler
    если новый чемпион англии начнет в раздевалке трахаться с тренером, на следующий год эту схему введут половину команд эйпиэль!

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  2. che-ger 10.10.2017 12:09 # che-ger
    Некий мусор Стоунс гавкал про что Англия будет играть по стилю Гвардиолы , а в реальности Конте топ . . .

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  3. thespur 10.10.2017 11:38 # thespur
    ------------------Кейн------------------
    --------Лаллана--------Алли-----------
    --------Хендерсон--Дайер-------------
    Роуз--Кэхилл--Стоунз--Джонс--Уокер
    ----------------Харт---------------------

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  4. mr-terry 10.10.2017 11:07 # mr-terry
    Контетоп

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  5. melwood-lfc 10.10.2017 11:07 # melwood-lfc
    А вот это очень даже неплохо

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