Овермарс может войти в тренерский штаб "Арсенала"

Марк Овермарс Легенда "Арсенала" Марк Овермарс, возможно, договорился о своем возвращении в лондонский клуб после окончания этого сезона.

В данный момент 44-летний голландец занимает пост спортивного директора в "Аяксе". Ранее в этом году Марк лично подтвердил, что "Арсенал" может быть заинтересован в его услугах.

И вот сейчас итальянское издание TuttoMercatoWeb передает, что Овермарс достиг договоренности с "канонирами" относительно своего возвращения в клуб, с которым он выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии в сезоне 1997/98.

Как известно, в "Арсенале" нет должности спортивного директора — главный тренер Арсен Венгер категорически против того, чтобы делиться властью. В связи с этим ожидается, что Марк займет не директорский пост, а примерит тренерский костюм.

Добавим, что с этого сезона в тренерской штабе Венгера работает еще один бывший игрок "канониров". Речь об экс-голкипере Йенсе Леманне, который теперь является ассистентом Арсена.



Метки Арсенал, Аякс, Овермарс

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 10.10.2017 10:34 # januzaj00
    Ноунеймы у арса какие-то легенды.

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  2. recyjoed 10.10.2017 10:02 # recyjoed
    Этот клуб уже ничего не спасет. радужные шнурки...

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