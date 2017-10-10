Овермарс может войти в тренерский штаб "Арсенала"
Легенда "Арсенала" Марк Овермарс, возможно, договорился о своем возвращении в лондонский клуб после окончания этого сезона.
В данный момент 44-летний голландец занимает пост спортивного директора в "Аяксе". Ранее в этом году Марк лично подтвердил, что "Арсенал" может быть заинтересован в его услугах.
И вот сейчас итальянское издание TuttoMercatoWeb передает, что Овермарс достиг договоренности с "канонирами" относительно своего возвращения в клуб, с которым он выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии в сезоне 1997/98.
Как известно, в "Арсенале" нет должности спортивного директора — главный тренер Арсен Венгер категорически против того, чтобы делиться властью. В связи с этим ожидается, что Марк займет не директорский пост, а примерит тренерский костюм.
Добавим, что с этого сезона в тренерской штабе Венгера работает еще один бывший игрок "канониров". Речь об экс-голкипере Йенсе Леманне, который теперь является ассистентом Арсена.
10.10.2017 10:00
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Ноунеймы у арса какие-то легенды.
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Этот клуб уже ничего не спасет. радужные шнурки...
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