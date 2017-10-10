"Арсенал" контактирует с Ардой Тураном
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может перебраться в "Арсенал" в зимнее трансферное окно.
Поддавшись соблазну выступать за каталонский клуб, Туран перебрался на "Ноу Камп" из "Атлетико" еще в июле 2015, но так и не смог стать основным игроком.
В этом сезоне 30-летний турок и вовсе не сыграл ни минуты из тех 11 матчей, что уже провела "Барселона". Как утверждает CNN Turk, эта ситуация подталкивает Арду к смене клуба в январе.
По информации издания, "Арсенал" уже установил контакт с представителями Турана, однако "канониры" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Галатасарая", который жаждет вернуть Арду на родину.
Отметим, что в прошлом Турана неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу. В прошлом году Арда лично высказался по этому поводу, выставив "Арсенал" не в лучшем свете.
"Я чувствовал, что смогу перейти в "Барселону". Если честно, я думал: "Если я буду играть очень хорошо, то окажусь в "Барсе", потому что мой стиль подходит этой команде. Если я буду играть просто хорошо, я окажусь в "Арсенале", — говорил Туран.
10.10.2017 09:00
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Последние комментарии:
И нах нам эта посредственность?
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В вулвиче одни педики играют. Так что ясно что такой мужик как Арда к ним не пойдёт. А калониры уже наверное в мечтах слюнями изошлись.
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тут смотря сколько за него отступные запросят барсуки.
но вообще, какжется, что он еще пару лет только на уровне сможет сыграть, если вообще сможет
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Фу. Не ожидал таких контактов от Турана
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