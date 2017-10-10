"Арсенал" контактирует с Ардой Тураном

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может перебраться в "Арсенал" в зимнее трансферное окно.

Поддавшись соблазну выступать за каталонский клуб, Туран перебрался на "Ноу Камп" из "Атлетико" еще в июле 2015, но так и не смог стать основным игроком.



В этом сезоне 30-летний турок и вовсе не сыграл ни минуты из тех 11 матчей, что уже провела "Барселона". Как утверждает CNN Turk, эта ситуация подталкивает Арду к смене клуба в январе.



По информации издания, "Арсенал" уже установил контакт с представителями Турана, однако "канониры" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Галатасарая", который жаждет вернуть Арду на родину.



Отметим, что в прошлом Турана неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу. В прошлом году Арда лично высказался по этому поводу, выставив "Арсенал" не в лучшем свете.



"Я чувствовал, что смогу перейти в "Барселону". Если честно, я думал: "Если я буду играть очень хорошо, то окажусь в "Барсе", потому что мой стиль подходит этой команде. Если я буду играть просто хорошо, я окажусь в "Арсенале", — говорил Туран.