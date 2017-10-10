Кейн считает, что сборная Англии в долгу у Почеттино

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что сборная Англии должна быть благодарна главному тренеру "шпор" Маурисио Почеттино за регулярную поставку игроков в национальную команду.

21-летний полузащитник Харри Уинкс, дебютировавший за англичан против сборной Литвы в минувшее воскресенье, стал очередным выходцем из "Тоттенхэма" в национальной команде после Кирана Триппьера, Эрика Дайера, Деле Алли и самого Кейна.



Кейн считает, что это умение Почеттино выращивать игроков до международного уровня подтверждает высочайший класс аргентинца.



"Эти игроки, которые зарабатывают право дебютировать за сборную Англии, доказывают, что Маурисио является одним из лучших тренеров в мире, если не лучшим".



"Он помогает игрокам взрослеть, дает им шансы на большой сцене, и они сражаются за него. Мы в большом долгу перед ним. Его следует похвалить за это".



"Он помог нам достичь того, где мы сейчас, и Харри — очередной игрок, который вышел из под его крыла", — цитирует Кейна The Telegraph.