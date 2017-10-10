Мустафи пропустит до семи матчей "Арсенала"

Шкодран Мустафи Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафри рискует пропустить до семи матчей своего клуба из-за травмы бедра, полученной в сборной Германии.

Напомним, 25-летний Мустафи травмировался в победном для немцев матче против Азербайджана (5:1). По возвращении в Лондон Шкодран пройдет углубленное обследование, но уже сейчас понятно, что он надорвал мышцу.

"Что касается Мустафи, то это похоже на на что он надорвал мышцу или какое-то мышечной волокно. В любом случае это может на длительное время вывести его из строя", — говорил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Daily Mirror прогнозирует, что Шкодран может не появиться на футбольном поле до следующего международного перерыва. Мустафи рискует пропустить целый ряд матчей — не только в Премьер-Лиге, но также в Кубке Лиги и Лиги Европы.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Мустафи сыграл пять матчей, и в этих пяти матчах "Арсенал" пропустил только один гол.



Метки Арсенал, Интер, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2017 07:00

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  1. pistolero-lfc 10.10.2017 07:16 # pistolero-lfc
    ебучие игры сборных. жаль не крестовые связки. Здоровья

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  2. melwood-lfc 10.10.2017 07:16 # melwood-lfc
    один из провальных трансферов Венгера

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