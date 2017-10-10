"Сити" может сделать предложение о покупке Месси в январе

"Манчестер Сити" ведет "серьезные переговоры" с окружением нападающего "Барселоны" Лионеля Месси относительно перехода аргентинца на "Этихад" уже в зимнее трансферное окно.

Начиная с июля, официальные лица каталонского клуба твердят, что Месси согласился заключить новый контракт, однако подтверждения этому не последовало до сих пор.



У 30-летнего аргентинца есть целый ряд причин, чтобы задуматься о своем будущем. Это и невыразительная трансферная кампания "Барселоны" минувшим летом, и неопределенный статус Каталонии, жаждущей выйти из состава Испании.



Как стало известно AS, этой ситуацией надеются воспользоваться "горожане", которые находятся в тесном контакте с Лионелем. Если Месси того пожелает, то уже в январе "Сити" сделает "Барселоне" предложение в размере 400 миллионов евро (358 млн. фунтов).



Отметим, что действующий контракт Месси истекает в конце сезона. Технически это означает, что уже в январе Лионель сможет вступить в переговоры с заинтересованными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Барселоны".



Издание отмечает, что Месси по-прежнему счастлив своей жизнью в Барселоне и чувствует себя желанным на "Ноу Камп". Однако аргентинец не совсем доволен своими отношениями с руководством и хотел бы, чтобы в некоторых вопросах клуб поступал иначе.