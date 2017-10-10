"Сити" может сделать предложение о покупке Месси в январе

Лионель Месси "Манчестер Сити" ведет "серьезные переговоры" с окружением нападающего "Барселоны" Лионеля Месси относительно перехода аргентинца на "Этихад" уже в зимнее трансферное окно.

Начиная с июля, официальные лица каталонского клуба твердят, что Месси согласился заключить новый контракт, однако подтверждения этому не последовало до сих пор.

У 30-летнего аргентинца есть целый ряд причин, чтобы задуматься о своем будущем. Это и невыразительная трансферная кампания "Барселоны" минувшим летом, и неопределенный статус Каталонии, жаждущей выйти из состава Испании.

Как стало известно AS, этой ситуацией надеются воспользоваться "горожане", которые находятся в тесном контакте с Лионелем. Если Месси того пожелает, то уже в январе "Сити" сделает "Барселоне" предложение в размере 400 миллионов евро (358 млн. фунтов).

Отметим, что действующий контракт Месси истекает в конце сезона. Технически это означает, что уже в январе Лионель сможет вступить в переговоры с заинтересованными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Барселоны".

Издание отмечает, что Месси по-прежнему счастлив своей жизнью в Барселоне и чувствует себя желанным на "Ноу Камп". Однако аргентинец не совсем доволен своими отношениями с руководством и хотел бы, чтобы в некоторых вопросах клуб поступал иначе.



Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси, слухи

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2017 06:00

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  1. mata-hazard 10.10.2017 06:38 # mata-hazard
    Месси в помойку? Не верю.

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  2. fc-zenit 10.10.2017 06:38 # fc-zenit
    А может и не купить.

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  3. wymkentski 10.10.2017 06:37 # wymkentski
    Контракт истекает в конце сезона, дайте самому Месси 50 миллионов и зарплату 500 штук в неделю, Абрамович не спи ёпт(:

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  4. karandash 10.10.2017 06:10 # karandash
    Шёл октябрь 2017 года, хохлы с русскими все продолжают выяснять какая из их нация/страна более убогая, как же вы увязли.

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  5. second005 10.10.2017 06:09 # second005
    Не перейдёт.

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