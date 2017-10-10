"Бернли" наградил Ника Поупа новым контрактом

Голкипер "Бернли" Ник Поуп заключил со своим клубом новый контракт на три года.

Ник перебрался на "Терф Мур" еще в июле прошлого года из "Чарльтона", а своим дебютном в Премьер-Лиге он обязан несчастному случаю с одноклубником Томом Хитоном.



Заменив вывихнувшего плечо Хитона в первом тайме матча против "Кристал Пэлас" 10 сентября, 25-летний Поуп сразу же принялся демонстрировать на удивление зрелую и надежную игру.



К настоящему моменту Ник сыграл четыре матча за "бордовых", пропустив всего один гол. Столь впечатляющие успехи заставили "Бернли" поспешить с новой сделкой для талантливого англичанина.



Таким образом, в понедельник Поуп заключил новый контракт с "Бернли" до июня 2020 года. Соглашение также предусматривает опцию автоматического продления на 12 месяцев.