Нападающий "Стоука" Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса за 51 гол головой в рамках Премьер-Лиги.

Книга мировых рекордов содержит множество достижений, имеющих отношение к Премьер-Лиге, а в ее издании 2018 года нашлось место и 36-летнему Краучу.



"Я вижу центральных нападающих, которые топчутся за пределами штрафной площади, и это просто не укладывается у меня в голове. Убежден, что ты, будучи нападающим, обязан находиться внутри площадки и быть готовым к подаче мяча. Именно таким образом я всегда играл, и это никогда не изменится", — цитирует Крауча Daily Mail.



Добавим, что всего на счету Питера 105 голов в 436 матчах в рамках Премьер-Лиги. Забил он их за шесть различных клубов. Второй лучший показатель по количеству результативных ударов головой принадлежит Алану Ширеру — 46.