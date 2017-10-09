Лукаку оправился после травмы лодыжки
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оправился после травмы лодыжки и теперь готов вернуться на футбольное поле.
Напомним, в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" перед международным перерывом Ромелу повредил лодыжку. Эта травма не позволила Лукаку сыграть за сборную Бельгии против Боснии в минувшую субботу.
Однако бельгийцы не отпустили Лукаку назад в Манчестер, и тому есть причина. Повреждение 24-летнего бомбардира "Юнайтед" оказалось незначительным, и теперь Ромелу сможет помочь своей национальной команде против Кипра во вторник.
"Ромелу в порядке на 100 процентов", — приводит слова главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса Sky Sports.
Таким образом, если против Кипра у Лукаку не возникнет никаких осложнений, он будет готов отправиться на "Энфилд", где в субботу против "Ливерпуля" сыграет "Юнайтед".
09.10.2017 21:00
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