"Ливерпуль" отправил Лаллану на реабилитацию в Катар

"Ливерпуль" отправил плеймейкера Адама Лаллану в специализированную клинику в Катаре, чтобы ускорить возвращение игрока в строй.

Лучший игрок сборной Англии по версии главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта не появлялся на поле с 4 августа, когда на одной из тренировок "Ливерпуля" получил серьезную травму бедра.



Спасением для Адама стало лишь то, что повреждение не потребовало хирургического вмешательства. Первое время, впрочем, Лаллане приходилось передвигаться на костылях.



Как сообщает Daily Mail, процесс восстановления игрока идет в соответствии с графиком: в середине ноября Адам должен, наконец, вернуться на поле. Чтобы все прошло как по маслу, "Ливерпуль" отправил 29-летнего игрока в специализированную клинику в Катаре.