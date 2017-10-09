Пять игроков Премьер-Лиги претендуют на "Золотой Мяч"

Харри Кейн В число первых 30 претендентов на "Золотой мяч" вошли пять представителей Премьер-Лиги, в том числе нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

В понедельник французское издание France Football опубликовало список первых 30 номинантов на "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему игроку по итогам календарного года.

В голосовании журналистов примут участие как минимум пять представителей Премьер-Лиги. Сегодня стали известны их имена.

Помимо Кейна, в число претендентов вошли Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", полузащитник "Челси" Нголо Канте, а также голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.




Метки Золотой мяч

Автор foxmcfc   

Дата 09.10.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2043

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 09.10.2017 20:19 # pistolero-lfc
    последняя 5-ка:

    Mbappe, Bonucci, Isco, Hazard, Ronaldo

    (ответить)

  2. shmit 09.10.2017 20:18 # shmit
    Я буду пеплом не тленным,вечным и верным
    Воином бессмертным, ноо
    Прибереги моё сердце,
    Для мести нет места, пусть мир этот треснет, оо
    Я буду пеплом не тленным,вечным и верным
    Воином бессмертным, ноо
    Прибереги моё сердце,
    Для мести нет места, пусть мир этот треснет, оо

    (ответить)

  3. melwood-lfc 09.10.2017 20:16 # melwood-lfc
    Вперед хлопці на Росію!
    Вперед мій улюблений свободолюбімий народ!
    #Україна #RoadToRussia

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  4. redredred 09.10.2017 20:13 # redredred
    Афигенный батл версус бипиэм. Рэдо и грин парк ганг тащат

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  5. contrario 09.10.2017 20:10 # contrario
    как бы список неполный

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  6. wengerrrro 09.10.2017 20:09 # wengerrrro
    ну что, вроде модрич и компания должны быть на чм, а вроде и братья украинцы(адекватные) тоже, что же делать..

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  7. sausage 09.10.2017 20:03 # sausage
    Канте быстрее Азара ЗМ получит)

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  8. januzaj00 09.10.2017 20:02 # januzaj00
    Де брюйне не заслужил. Кавтинья это вообще ор. Ну хотя азара нет, одумались. И на этом спасибо

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  9. reo-coker 09.10.2017 20:01 # reo-coker
    роберто карлос > любого нынешнего игрока апл. изи

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  10. chelsealondon 09.10.2017 20:01 # chelsealondon
    Из всех заслужил Канте и чуть чуть Кейн....

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  11. reo-coker 09.10.2017 19:58 # reo-coker
    криш рунильдо уже готовит место на полке

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  12. role-playin 09.10.2017 19:58 # role-playin
    Канте и Кейн заслуженно, остальные пассажиры.

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  13. wengerrrro 09.10.2017 19:39 # wengerrrro
    За шо ковтинья там? за интерес барселоны? ор

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  14. dimon70 09.10.2017 19:20 # dimon70
    30 претендентов,а выиграет,как всегда....

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  15. pistolero-lfc 09.10.2017 19:15 # pistolero-lfc
    АЛО, Там Мане тоже включили!

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  16. bezviz 09.10.2017 19:02 # bezviz
    де хеа хххаха ору)) что серьезно, 6лять? за что, за какие такие заслуги?)) за то что он напропускал голищь что спермю на 6 место финишировал, кек))))))

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  17. mr-terry 09.10.2017 19:01 # mr-terry
    Кантетоп

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