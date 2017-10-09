Пять игроков Премьер-Лиги претендуют на "Золотой Мяч"

В число первых 30 претендентов на "Золотой мяч" вошли пять представителей Премьер-Лиги, в том числе нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

В понедельник французское издание France Football опубликовало список первых 30 номинантов на "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему игроку по итогам календарного года.



В голосовании журналистов примут участие как минимум пять представителей Премьер-Лиги. Сегодня стали известны их имена.



Помимо Кейна, в число претендентов вошли Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", полузащитник "Челси" Нголо Канте, а также голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.