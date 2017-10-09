Пять игроков Премьер-Лиги претендуют на "Золотой Мяч"
В число первых 30 претендентов на "Золотой мяч" вошли пять представителей Премьер-Лиги, в том числе нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.
В понедельник французское издание France Football опубликовало список первых 30 номинантов на "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему игроку по итогам календарного года.
В голосовании журналистов примут участие как минимум пять представителей Премьер-Лиги. Сегодня стали известны их имена.
Помимо Кейна, в число претендентов вошли Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", полузащитник "Челси" Нголо Канте, а также голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.
09.10.2017 19:00
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Я буду пеплом не тленным,вечным и верным
Воином бессмертным, ноо
Прибереги моё сердце,
Для мести нет места, пусть мир этот треснет, оо
Я буду пеплом не тленным,вечным и верным
Воином бессмертным, ноо
Прибереги моё сердце,
Для мести нет места, пусть мир этот треснет, оо
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Вперед хлопці на Росію!
Вперед мій улюблений свободолюбімий народ!
#Україна #RoadToRussia
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Афигенный батл версус бипиэм. Рэдо и грин парк ганг тащат
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как бы список неполный
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ну что, вроде модрич и компания должны быть на чм, а вроде и братья украинцы(адекватные) тоже, что же делать..
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Канте быстрее Азара ЗМ получит)
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Де брюйне не заслужил. Кавтинья это вообще ор. Ну хотя азара нет, одумались. И на этом спасибо
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роберто карлос > любого нынешнего игрока апл. изи
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Из всех заслужил Канте и чуть чуть Кейн....
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криш рунильдо уже готовит место на полке
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Канте и Кейн заслуженно, остальные пассажиры.
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За шо ковтинья там? за интерес барселоны? ор
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30 претендентов,а выиграет,как всегда....
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АЛО, Там Мане тоже включили!
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де хеа хххаха ору)) что серьезно, 6лять? за что, за какие такие заслуги?)) за то что он напропускал голищь что спермю на 6 место финишировал, кек))))))
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Кантетоп
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