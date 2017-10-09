Жиру: "Я почти перешел в "Эвертон"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что минувшим летом был очень близок к переходу в "Эвертон".

На прошлой неделе главный тренер "ирисок" Рональд Куман заявил, что летом клуб упустил приоритетную цель на позицию нападающего, намекнув на фигуру 30-летнего Жиру.



Сегодня Оливье подтвердил, что действительно мог перейти в "Эвертон", но в последний момент решил остаться. Этот шаг Жиру считает стопроцентно верным.



"У меня была возможность покинуть "Арсенал". Я был очень близок к переходу в другой английский клуб – "Эвертон". Но я подумал, что остаться будет лучшим решением", - цитирует Жиру Sky Sports.