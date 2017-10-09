Жиру: "Я почти перешел в "Эвертон"

Оливье Жиру Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что минувшим летом был очень близок к переходу в "Эвертон".

На прошлой неделе главный тренер "ирисок" Рональд Куман заявил, что летом клуб упустил приоритетную цель на позицию нападающего, намекнув на фигуру 30-летнего Жиру.

Сегодня Оливье подтвердил, что действительно мог перейти в "Эвертон", но в последний момент решил остаться. Этот шаг Жиру считает стопроцентно верным.

"У меня была возможность покинуть "Арсенал". Я был очень близок к переходу в другой английский клуб – "Эвертон". Но я подумал, что остаться будет лучшим решением", - цитирует Жиру Sky Sports.




Метки Арсенал, Жиру, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 09.10.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 09.10.2017 18:34 # ganinilyha
    Ещё 100 раз это скажи, каблук

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  2. dimon70 09.10.2017 18:34 # dimon70
    время покажет,но Жирик где-то прав.вденьгах и месте проживания он точно выиграл

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  3. fc-zenit 09.10.2017 18:28 # fc-zenit
    Ща наверное локти кусает. Для любого игрока играть в вулвиче - самое суровое наказание.

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  4. melwood-lfc 09.10.2017 18:01 # melwood-lfc
    5 Арсенал 7 13

    Источник: http://fapl.ru/posts/57795/


    лучшее решение
    да

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