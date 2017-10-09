Жиру: "Я почти перешел в "Эвертон"
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что минувшим летом был очень близок к переходу в "Эвертон".
На прошлой неделе главный тренер "ирисок" Рональд Куман заявил, что летом клуб упустил приоритетную цель на позицию нападающего, намекнув на фигуру 30-летнего Жиру.
Сегодня Оливье подтвердил, что действительно мог перейти в "Эвертон", но в последний момент решил остаться. Этот шаг Жиру считает стопроцентно верным.
"У меня была возможность покинуть "Арсенал". Я был очень близок к переходу в другой английский клуб – "Эвертон". Но я подумал, что остаться будет лучшим решением", - цитирует Жиру Sky Sports.
09.10.2017 18:00
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Ещё 100 раз это скажи, каблук
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время покажет,но Жирик где-то прав.вденьгах и месте проживания он точно выиграл
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Ща наверное локти кусает. Для любого игрока играть в вулвиче - самое суровое наказание.
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5 Арсенал 7 13
Источник: http://fapl.ru/posts/57795/
лучшее решение
да
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