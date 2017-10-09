Канте не сыграет за "Челси" после возвращения из сборной

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте не сможет помочь "синим" сразу после возвращения из сборной Франции. Травма задней поверхности бедра оставила опорника вне игры минимум на неделю.

Напомним, что в субботнем матче с Болгарией Канте пришлось досрочно покинуть поле в Софии. Нголо пожаловался на надрыв задней поверхности бедра, после чего попросил замену.

Как стало известно The Guardian, по возвращении Канте из сборной врачи "Челси" дополнительно осмотрят игрока. Впрочем, уже сейчас ясно, что Нголо не сыграет в гостевом поединке против "Кристал Пэлас".

Помимо Канте, субботний визит на "Селхерст Парк" пропустит нападающий "синих" Альваро Мората. Его возвращение в строй ожидается только к концу месяца.




Метки Канте, травмы, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 09.10.2017 17:00

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  1. staryi-eblan 09.10.2017 17:08 # staryi-eblan
    - Мората

    - Канте

    - Дринкуотер

    Уже вижу, как Кристал Пэлас нас отарабанит. Надеюсь хоть не разгромят нас

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  2. melwood-lfc 09.10.2017 17:00 # melwood-lfc
    фоксбезмоск, какая оценка в школе была по русскому?

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