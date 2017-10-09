Канте не сыграет за "Челси" после возвращения из сборной

Полузащитник "Челси" Нголо Канте не сможет помочь "синим" сразу после возвращения из сборной Франции. Травма задней поверхности бедра оставила опорника вне игры минимум на неделю.

Напомним, что в субботнем матче с Болгарией Канте пришлось досрочно покинуть поле в Софии. Нголо пожаловался на надрыв задней поверхности бедра, после чего попросил замену.



Как стало известно The Guardian, по возвращении Канте из сборной врачи "Челси" дополнительно осмотрят игрока. Впрочем, уже сейчас ясно, что Нголо не сыграет в гостевом поединке против "Кристал Пэлас".



Помимо Канте, субботний визит на "Селхерст Парк" пропустит нападающий "синих" Альваро Мората. Его возвращение в строй ожидается только к концу месяца.