Джан: "Интерес "Ювентуса" – честь для меня"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан подтвердил, что ему поступало предложение от "Ювентуса". Интерес туринского клуба немец счел за большую честь.

На прошлой неделе генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта сообщил, что минувшим летом туринцы пытались приобрести 23-летнего Джана, однако "Ливерпуль" отказался от продажи игрока, контракт которого истекает уже в конце сезона.



Сегодня уже Эмре подтвердил, что ему действительно поступало предложение от чемпионов Серии А. Джан счел интерес "Ювентуса" за честь, но сейчас сосредоточен только на выступлении за "Ливерпуль".



"Всегда большая честь получить предложение от такого знаменитого клуба, но в данный момент я сконцентрирован только на "Ливерпуле". Обо всем остальном позаботится мой агент".



"Премьер-Лига остается для меня самой привлекательной и интересной лигой планеты. При этом нужно уважать другие топ-клубы из других топовых чемпионатов", - сообщил Джан ESPN.