Джан: "Интерес "Ювентуса" – честь для меня"

Эмре Джан Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан подтвердил, что ему поступало предложение от "Ювентуса". Интерес туринского клуба немец счел за большую честь.

На прошлой неделе генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта сообщил, что минувшим летом туринцы пытались приобрести 23-летнего Джана, однако "Ливерпуль" отказался от продажи игрока, контракт которого истекает уже в конце сезона.

Сегодня уже Эмре подтвердил, что ему действительно поступало предложение от чемпионов Серии А. Джан счел интерес "Ювентуса" за честь, но сейчас сосредоточен только на выступлении за "Ливерпуль".

"Всегда большая честь получить предложение от такого знаменитого клуба, но в данный момент я сконцентрирован только на "Ливерпуле". Обо всем остальном позаботится мой агент".

"Премьер-Лига остается для меня самой привлекательной и интересной лигой планеты. При этом нужно уважать другие топ-клубы из других топовых чемпионатов", - сообщил Джан ESPN.




Метки Джан, Ливерпуль, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 09.10.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 501

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fupler 09.10.2017 16:39 # fupler
    а своим отказом продать тебя, ливапук тебя обесчестил)))) ну ниче, скоро джанго освободится!!!!

    (ответить)

  2. pauk 09.10.2017 16:34 # pauk
    Для игроков Ливерпуля интерес любого клуба за честь

    (ответить)

  3. recyjoed 09.10.2017 16:12 # recyjoed
    ну наконец-то свалит! Днище он!!

    Шучу. Надеюсь до конца, что останется. 23 года - начало карьеры! За следующие 3-4 года станет топовым боку ту бокс. Жаль, если упустит его ЛФК. Но руководство само виновато.

    (ответить)

  4. spartan 09.10.2017 16:07 # spartan
    проваливай из команды, мгазь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: