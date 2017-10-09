Фил Томпсон хочет, чтобы "Ливерпуль" купил Обамеянга

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон рекомендовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу задуматься о покупке нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга в зимнее трансферное окно.

На старте этого сезона много говорится о плохой игре "Ливерпуля" в обороне, однако проблемы существуют и на противоположном конце поля — "красные" демонстрируют ужасную реализацию, упуская уйму моментов.



Роберто Фирмино как центральный нападающий выглядит неважно, а Даниэль Старридж никак не наберет оптимальную форму, в связи с чем Томпсон рекомендует Клоппу задуматься о покупке своего бывшего подопечного по Дортмунду.



"Я чувствую, что в январе нам нужно укрепить линию обороны, а также приобрести забивного нападающего. Если Пьер-Эмерик окажется доступен, необходимо включить его в наш список".



"Я искренне верю, что мы все еще финишируем в топ-4, потому что мы способны забить больше, чем большинство команд", — сообщил Томпсон Sky Sports.