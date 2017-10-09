Роберто Карлос раскритиковал Ходжсона
Легенда бразильского футбола Роберто Карлос обрушился с критикой на главного тренера "Кристал Пэлас" Роя Ходжсона, с которым ему довелось поработать в "Интере".
Возглавляя "Интер" в сезоне 1995/96, Ходжсон предпочитал использовать Карлоса в полузащите, нежели на краю обороны. По словам Роберто, это едва не поставило крест на его карьере в сборной Бразилии и подтолкнуло к смене клуба.
"Пребывание Ходжсона в "Интера" уничтожило меня. Он использовал меня в полузащите, и я осознал, что это может похоронить мою карьеру в национальной команде".
"Нельзя сказать, что у нас были хорошие отношения с Ходжсоном. Правда лишь в том, что Ходжсон не так много знает о футболе. Когда "Интер" проиграл финал Кубка УЕФА "Шальке" в 96-м году, это было исключительно из-за Ходжсона".
"Фабио Капелло (купивший Карлоса из "Интера" в "Реал") был другим — совершенно другим — и когда я перебрался в Мадрид, я сделал это из-за него. Он самый важный тренер в моей жизни", — сообщил Карлос Planet Football.
09.10.2017 14:00
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эбать вот это бёдра
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Коала по жизни тормозит.
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