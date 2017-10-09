Саутгейт намекает, что Кейн будет капитаном англичан в России

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет его капитаном на Чемпионате Мира 2018 года в России.

На старте этого сезона Кейн находится в великолепной форме, забив уже 15 голов за клуб и сборную — в том числе победные голы против сборных Словении и Литвы на прошлой неделе.



На оба последних матча в отборе к ЧМ-2018 Харри выходил с капитанской повязкой, и Саутгейт намекает, что 24-летний бомбардир будет капитаном англичан и на турнире в России.



"Он демонстрирует великолепную результативность. Он завершает комбинации команды на высшем уровне, и в этом отношении он не уступает никому, с кем мне доводилось играть или работать вместе".



"Я никогда не сомневался, что он будет забивать, если у него будут голевые возможности. Нам повезло обладать им".



"Я не могу быть счастливее тем, каким примером для подражания он является — не только на поле благодаря своей игре, но и в коллективе. Знаю, каждый хочет заставить меня поскорее назвать капитана, но повторюсь, я хочу дать себе некоторое время", — цитирует Саутгейта The Telegraph.