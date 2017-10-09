Дэвид Мойес ищет новую работу

Шотландский тренер Дэвид Мойес заявил, что не испытывает недостатка в предложениях, однако собирается "очень тщательно" подойти к выбору нового места работы.

Бывший тренер "Престона", "Эвертона", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад" находится без работы с мая, когда он покинул вылетевший из Премьер-Лиги "Сандерленд".



В данный момент Дэвид находится в поисках клуба, который помог бы ему восстановить свою пострадавшую в последние годы репутацию. При этом Мойес уже отказался от нескольких выгодных вариантов в Америке и Китае.



"Я получил ряд привлекательных предложений — одно лишь несколько недель назад — и я тщательно над ними размышлял. Большинство из них поступили из-за рубежа, и хотя мне очень понравилось работать в Испании с "Реал Сосьедад", я хочу быть уверен, что моя следующая работа отвечает всем параметрам".



"После случившегося в "Сандерленде" я хочу получить достойную возможность что-нибудь построить. Как я это делал в "Эвертоне". То был клуб, который позволил мне достичь уровня, при котором меня рассматривали кандидатом на вакансии топ-уровня вроде "Юнайтед".



"Я бы хотел посмотреть, удастся ли мне вернуться на этот уровень, потому что моя репутация слегка пострадала от того, через что я прошел в последние четыре года".



"Мне только 54. Я чувствую себя молодым и энергичным. А также являюсь одним из самых опытных тренеров по меркам Премьер-Лиги. Кажется, у меня за плечами 499 матчей в Премьер-Лиге — только у трех-четырех других тренеров больше".



"До назначения в "Сандерленде" у меня было одно из лучших соотношений побед к матчам, и думаю, что я по-прежнему могу многое предложить как тренер".



"Когда я получил работу в "Эвертоне", президент Билл Кенрайт сказал мне, что я смогу тратить по 5 миллионов фунтов в год на игроков плюс все те деньги, которые заработаю на трансферном рынке".



"Меня устраивали эти условия. Это именно та честность, которую я ищу, определяя свой следующий шаг", — сообщил Мойес Daily Mirror.