Павлюченко: "Я не должен был уходить из "Тоттенхэма"

Роман Павлюченко Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко заявил, что жалеет о уходе из лондонского клуба, в котором, по собственному мнению, он провел лучший период своей карьеры.

Бывший игрок сборной России провел в английском сезоне четыре года, перебравшись на "Уайт Харт Лэйн" вскоре после яркого выступления на Евро-2008 и попадания в символическую сборную турнира.

Однако затем Роман решил вернуться на родину, согласившись на выгодное предложение из "Локомотива". Оглядываясь назад сейчас, Павлюченко считает, что должен был остаться со "шпорами".

"Свои лучшие футбольные дни я провел в Англии. Мне там все абсолютно нравилось. Это лучший чемпионат в мире. Когда люди спрашивают меня про Англию, я всегда говорю, что если у тебя есть какое-либо предложение о контракте, какая-либо возможность, то ты должен просто согласиться и поехать туда, потому что там играют в лучший футбол".

"Я не жалею о проведенном в Англии времени, мое единственное сожаление касается того, что я покинул Англию по собственному выбору. Я не должен был оставлять Англию ради России. Я бы мог остаться в "Тоттенхэме", мне не требовалось уходить, и об этом я жалею больше всего", — сообщил Павлюченко Daily Mirror.



Метки Павлюченко, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1484

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  1. jack-willsher 09.10.2017 10:35 # jack-willsher
    Да надо было.Если не помог бы Тоттенхэму,то Стоуку,Вест Бромвичу или Ньюкаслу точно помог бы)эхх.жаль..ради него Я смотрел матчи Шпор хоть и выходил на 10-15 минут..Из-за Билялетдинова болел за Эвертон.

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  2. melwood-lfc 09.10.2017 10:28 # melwood-lfc
    СуперПав
    Тащил в фентези как бог
    Мой любимый русский игрок

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  3. recyjoed 09.10.2017 10:26 # recyjoed
    Ну ничего! Научил Кейна всему, что умел! =)

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  4. meshuggah 09.10.2017 10:07 # meshuggah
    Супа супа павлюченка помню кудахтали петушки

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  5. mr-tsoy 09.10.2017 10:05 # mr-tsoy
    все равно так и не заиграл

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  6. kontorres 09.10.2017 10:05 # kontorres
    орео кековый

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  7. thespur 09.10.2017 10:04 # thespur
    Жаль, ведь мы тоже хотели чтобы ты остался :(
    СуперПав(

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