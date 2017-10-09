Павлюченко: "Я не должен был уходить из "Тоттенхэма"
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко заявил, что жалеет о уходе из лондонского клуба, в котором, по собственному мнению, он провел лучший период своей карьеры.
Бывший игрок сборной России провел в английском сезоне четыре года, перебравшись на "Уайт Харт Лэйн" вскоре после яркого выступления на Евро-2008 и попадания в символическую сборную турнира.
Однако затем Роман решил вернуться на родину, согласившись на выгодное предложение из "Локомотива". Оглядываясь назад сейчас, Павлюченко считает, что должен был остаться со "шпорами".
"Свои лучшие футбольные дни я провел в Англии. Мне там все абсолютно нравилось. Это лучший чемпионат в мире. Когда люди спрашивают меня про Англию, я всегда говорю, что если у тебя есть какое-либо предложение о контракте, какая-либо возможность, то ты должен просто согласиться и поехать туда, потому что там играют в лучший футбол".
"Я не жалею о проведенном в Англии времени, мое единственное сожаление касается того, что я покинул Англию по собственному выбору. Я не должен был оставлять Англию ради России. Я бы мог остаться в "Тоттенхэме", мне не требовалось уходить, и об этом я жалею больше всего", — сообщил Павлюченко Daily Mirror.
09.10.2017 10:00
Просмотров: 1484
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да надо было.Если не помог бы Тоттенхэму,то Стоуку,Вест Бромвичу или Ньюкаслу точно помог бы)эхх.жаль..ради него Я смотрел матчи Шпор хоть и выходил на 10-15 минут..Из-за Билялетдинова болел за Эвертон.
(ответить)
СуперПав
Тащил в фентези как бог
Мой любимый русский игрок
(ответить)
Ну ничего! Научил Кейна всему, что умел! =)
(ответить)
Супа супа павлюченка помню кудахтали петушки
(ответить)
все равно так и не заиграл
(ответить)
орео кековый
(ответить)
Жаль, ведь мы тоже хотели чтобы ты остался :(
СуперПав(
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий