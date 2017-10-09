Фергюсон не захотел пригласить Зидана в "Юнайтед"
Экс-президент "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал, что в свое время сэр Алекс Фергюсон отверг возможность пригласить Зинедина Зидана на "Олд Траффорд".
О подающем надежды французском полузащитнике Фергюсону стало известно еще в середине 90-х голов прошлого века, когда Зидан выступал на родине за "Бордо".
Однако тренер "красных дьяволов" не решился пригласить в свою команду Зинедина, который вскоре отправился в "Ювентус", а в 2001 году присоединился к "Реалу", наставником которого и является в данный момент. Так Фергюсон поступил, поскольку верил в Эрика Кантона, переживавшего сложный период.
"Когда Зидан выступал за "Бордо", наш ведущий скаут Лес Кершоу сказал мне, что мы должны заинтересоваться им, и поведал о нем Алексу".
"Алекс ответил мне, что Эрик тоже рассказывал ему о Зидане, но Алекс чувствовал, что Зидан играет на той же позиции, что и Эрик".
"Съездив во Францию и уговорив Эрика заключить новый контракт с нами после инцидента в матче против "Кристал Пэлас" (удара фаната в стиле кунг-фу и последовавшей дисквалификации на восемь месяцев), Алекс чувствовал, что приглашение Зидана может поставить Эрика в невыгодное положение, поэтому он остался верен Эрику", — цитирует Эдвардса Sky Sports.
09.10.2017 09:00
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Истории о том, что одних и тех же игроков могли подписать разные клубы говорит о том, что круг футболистов довольно ограничен.
Короче, если у меня родится сын, - попробую отдать его в профессиональный футбол. Если дела пойдут, как надо, к тридцати годам он будет полностью обеспеченным человеком в хорошей физической форме.
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Баян же
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очередной прокол старого еблана)))ахаххаха
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Физрук хуль, что еще можно сказать
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