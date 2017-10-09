Фергюсон не захотел пригласить Зидана в "Юнайтед"

Экс-президент "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал, что в свое время сэр Алекс Фергюсон отверг возможность пригласить Зинедина Зидана на "Олд Траффорд".

О подающем надежды французском полузащитнике Фергюсону стало известно еще в середине 90-х голов прошлого века, когда Зидан выступал на родине за "Бордо".



Однако тренер "красных дьяволов" не решился пригласить в свою команду Зинедина, который вскоре отправился в "Ювентус", а в 2001 году присоединился к "Реалу", наставником которого и является в данный момент. Так Фергюсон поступил, поскольку верил в Эрика Кантона, переживавшего сложный период.



"Когда Зидан выступал за "Бордо", наш ведущий скаут Лес Кершоу сказал мне, что мы должны заинтересоваться им, и поведал о нем Алексу".



"Алекс ответил мне, что Эрик тоже рассказывал ему о Зидане, но Алекс чувствовал, что Зидан играет на той же позиции, что и Эрик".



"Съездив во Францию и уговорив Эрика заключить новый контракт с нами после инцидента в матче против "Кристал Пэлас" (удара фаната в стиле кунг-фу и последовавшей дисквалификации на восемь месяцев), Алекс чувствовал, что приглашение Зидана может поставить Эрика в невыгодное положение, поэтому он остался верен Эрику", — цитирует Эдвардса Sky Sports.