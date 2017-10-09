Фергюсон не захотел пригласить Зидана в "Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон и Зинедин Зидан Экс-президент "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал, что в свое время сэр Алекс Фергюсон отверг возможность пригласить Зинедина Зидана на "Олд Траффорд".

О подающем надежды французском полузащитнике Фергюсону стало известно еще в середине 90-х голов прошлого века, когда Зидан выступал на родине за "Бордо".

Однако тренер "красных дьяволов" не решился пригласить в свою команду Зинедина, который вскоре отправился в "Ювентус", а в 2001 году присоединился к "Реалу", наставником которого и является в данный момент. Так Фергюсон поступил, поскольку верил в Эрика Кантона, переживавшего сложный период.

"Когда Зидан выступал за "Бордо", наш ведущий скаут Лес Кершоу сказал мне, что мы должны заинтересоваться им, и поведал о нем Алексу".

"Алекс ответил мне, что Эрик тоже рассказывал ему о Зидане, но Алекс чувствовал, что Зидан играет на той же позиции, что и Эрик".

"Съездив во Францию и уговорив Эрика заключить новый контракт с нами после инцидента в матче против "Кристал Пэлас" (удара фаната в стиле кунг-фу и последовавшей дисквалификации на восемь месяцев), Алекс чувствовал, что приглашение Зидана может поставить Эрика в невыгодное положение, поэтому он остался верен Эрику", — цитирует Эдвардса Sky Sports.



Метки Зидан, Манчестер Юнайтед, Фергюсон, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2017 09:00

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  1. akadam 09.10.2017 09:31 # akadam
    Истории о том, что одних и тех же игроков могли подписать разные клубы говорит о том, что круг футболистов довольно ограничен.
    Короче, если у меня родится сын, - попробую отдать его в профессиональный футбол. Если дела пойдут, как надо, к тридцати годам он будет полностью обеспеченным человеком в хорошей физической форме.

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  2. van-der-slav 09.10.2017 09:21 # van-der-slav
    Баян же

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  3. fupler 09.10.2017 09:16 # fupler
    очередной прокол старого еблана)))ахаххаха

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  4. melwood-lfc 09.10.2017 09:05 # melwood-lfc
    Физрук хуль, что еще можно сказать

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