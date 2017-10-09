Венгер: "Для Уилшира все поставлено на кон"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил поддержку полузащитнику Джеку Уилширу, заявив, что тот способен заслужить новый контракт.

Восстановившись после перелома ноги, полученного в аренде в "Борнмуте" в апреле, Джек принялся сражаться за свое место в планах Венгера на будущее.



И хотя Уилшир пока не имеет шансов на уровне Премьер-Лиги, он уже вовсю играет во второстепенных турнирах, блестяще себя проявив против БАТЭ в Лиге Европы. Венгер уверен, что Джек сможет заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта, если не сбавит обороты.



"Он должен оставаться в здравии и выдерживать конкуренцию с остальными. Если от настоящего момента и до декабря ему удастся играть на топ-уровне, тогда можно будет говорить, что прежний Уилшир вернулся. В случае рецидивов это будет сложнее".



"Это определяющий сезон для него, потому что истекает его контракт, потому что это предшествующий Чемпионату Мира год, и потому что он находится в "Арсенале" с детства, так что для него все поставлено на кон — но также и для нас, потому что любой тренер бы счастлив снова заполучить игрока его мастерства", — сообщил Венгер beIN Sports.