Венгер: "Для Уилшира все поставлено на кон"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил поддержку полузащитнику Джеку Уилширу, заявив, что тот способен заслужить новый контракт.
Восстановившись после перелома ноги, полученного в аренде в "Борнмуте" в апреле, Джек принялся сражаться за свое место в планах Венгера на будущее.
И хотя Уилшир пока не имеет шансов на уровне Премьер-Лиги, он уже вовсю играет во второстепенных турнирах, блестяще себя проявив против БАТЭ в Лиге Европы. Венгер уверен, что Джек сможет заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта, если не сбавит обороты.
"Он должен оставаться в здравии и выдерживать конкуренцию с остальными. Если от настоящего момента и до декабря ему удастся играть на топ-уровне, тогда можно будет говорить, что прежний Уилшир вернулся. В случае рецидивов это будет сложнее".
"Это определяющий сезон для него, потому что истекает его контракт, потому что это предшествующий Чемпионату Мира год, и потому что он находится в "Арсенале" с детства, так что для него все поставлено на кон — но также и для нас, потому что любой тренер бы счастлив снова заполучить игрока его мастерства", — сообщил Венгер beIN Sports.
09.10.2017 08:00
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