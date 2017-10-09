Аншо: "У "Ливерпуля" нет абсолютно никаких шансов на титул с такой обороной"
Бывший защитник "Ливерпуля" Стефан Аншо считает, что с такой игрой в обороне, как на старте этого сезона, у "красных" не будет "абсолютно никаких" шансов на победу в Премьер-Лиге.
В свое время Аншо составлял прекрасный дуэт в центре обороны с Сами Хююпя, а Джейми Каррагер и Маркус Баббель действовали на краях. С такой обороной "Ливерпулю" удалось выиграть три трофея в сезоне 2000/01: Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок Лиги.
Стефан считает, что сейчас у "Ливерпуля" существуют огромные проблемы в обороне, с которыми нельзя рассчитывать не только на завоевание титула, но и даже на попадание в топ-4.
"Игра в обороне была большой проблемой еще в прошлом сезоне, и каждый надеялся, что они смогут решить эту проблему".
"Думаю, им совершенно точно следовало кого-нибудь купить. Одного-двух центральных защитников, как минимум. Да, они пытались заполучить Ван Дейка, но не смогли".
"Не знаю, такое впечатление, что они совершают одни и те же ошибки. При стандартах они очень слабы, очень плохи. По тому, как это выглядит в данный момент, можно сказать, что у них нет абсолютно никаких шансов побороться за титул".
"Они были бы более чем счастливы и местом в топ-4, но если они продолжат обороняться и пропускать голы в то же духе, тогда, к сожалению, я не представляю их в топ-4", — сообщил Аншо BBC.
09.10.2017 07:00
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Прекрасный дуэт с сами хююпяя? Мхм,по 4 мяча вынимали от аснла и откуда админ взял пайана бабеля на левом фланге? Там играл риисе,а справа стив финнан,а в центре фин с каррой,а этот самый щвейцарец ваще лежал на банке,но тут же одни дегенераты,так что можно и так
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