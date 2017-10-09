Аншо: "У "Ливерпуля" нет абсолютно никаких шансов на титул с такой обороной"

Бывший защитник "Ливерпуля" Стефан Аншо считает, что с такой игрой в обороне, как на старте этого сезона, у "красных" не будет "абсолютно никаких" шансов на победу в Премьер-Лиге.

В свое время Аншо составлял прекрасный дуэт в центре обороны с Сами Хююпя, а Джейми Каррагер и Маркус Баббель действовали на краях. С такой обороной "Ливерпулю" удалось выиграть три трофея в сезоне 2000/01: Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок Лиги.



Стефан считает, что сейчас у "Ливерпуля" существуют огромные проблемы в обороне, с которыми нельзя рассчитывать не только на завоевание титула, но и даже на попадание в топ-4.



"Игра в обороне была большой проблемой еще в прошлом сезоне, и каждый надеялся, что они смогут решить эту проблему".



"Думаю, им совершенно точно следовало кого-нибудь купить. Одного-двух центральных защитников, как минимум. Да, они пытались заполучить Ван Дейка, но не смогли".



"Не знаю, такое впечатление, что они совершают одни и те же ошибки. При стандартах они очень слабы, очень плохи. По тому, как это выглядит в данный момент, можно сказать, что у них нет абсолютно никаких шансов побороться за титул".



"Они были бы более чем счастливы и местом в топ-4, но если они продолжат обороняться и пропускать голы в то же духе, тогда, к сожалению, я не представляю их в топ-4", — сообщил Аншо BBC.