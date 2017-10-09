Андреа Пирло может стать ассистентом Конте в "Челси"

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло не исключает, что войдет в тренерский штаб своего соотечественника Антонио Конте в "Челси".

В минувшее воскресенье Пирло, ныне выступающий на "Нью-Йорк Сити" объявил, что после завершения этого сезона МЛС повесит бутсы на гвоздь.



За плечами у 38-летнего полузащитника впечатляющая карьера, в течение которой он шесть раз выигрывал Серию А, дважды Лигу Чемпионов, а также Чемпионат Мира.



В свое время Пирло довелось познакомиться с Конте — вместе они трудились не только в "Ювентусе", но и в сборной Италии. Поэтому после назначение Антонио на "Стэмфорд Бридж" в прессе регулярно появляются слухи о том, что опытнейший Андреа может стать его ассистентом.



В связи с решением Пирло закончить игровую карьеру эти слухи вспыхнули вновь, и Андреа не стал их опровергать, лишь заявив, что ему требуется время на размышления.



"Я пока не знаю, как сложится мое будущее. В декабре я вернусь в Италию".



"Стану ли я ассистентом Конте? Люди много говорят об этом. У меня есть свои идеи на этот счет, но мне требуется время, чтобы принять решение", — сообщил Пирло Gazetta dello Sport.