Мустафи повредил бедро в сборной Германии

Международный перерыв был отмечен еще одной неприятной новостью для клубов Премьер-Лиги. На сей раз потерю понес "Арсенал", чей защитник Шкодран Мустафи травмировался в матче за сборную Германии.

Мустафи вышел в стартовом составе немцев на отборочный матч к Чемпионату Мира 2018 года против сборной Азербайджана, однако еще в первом тайме во внешней безобидной ситуации получил травму, схватившись за правое бедро.



Поле 25-летний защитник покинул при помощи медицинского персонала. Теперь Мустафи находится в ожидании углубленного обследования, которое должно установить характер повреждения. Daily Mail считает, что Шкодран может пропустить около месяца, если опасения насчет мышечного надрыва подтвердятся.



Добавим, что Мустафи, едва не ушедший в "Интер" минувшим летом, отметился пятью появлениями в стартовом составе "Арсенала" в текущем сезоне Премьер-Лиги, и в этих пяти матчах "канониры" пропустили только один гол.