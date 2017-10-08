Мартинес считает Де Брюйне лучшим полузащитником мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" лучшим полузащитником в мире.

Перед паузой на игры сборных Кевин спродюсировал две важные победы для "Сити": сначала дальним ударом поразил ворота "Шахтера" в матче Лиги Чемпионов, а спустя несколько дней принес три очка в гостевой встрече с "Челси" в рамках Премьер-Лиги.



Главный тренер г"орожан" Пеп Гвардиола чуть раньше назвал Кевина одним из лучших игроков, с которым он работал в тренерской карьере. Мартинес развил эту мысль, одарив Де Брюйне статусом самого ценного полузащитника в мире.



"Игроки мирового уровня делятся на две категории - великолепные исполнители и великолепные выдумщики. Кевин сочетает в себе оба качества".



"Если проанализировать его игру, вам будет очень легко найти еще более классного полузащитника в современном футболе. У него сложились хорошие отношения с Пепом Гвардиолой, думаю, они понимают друг друга с полуслова", - цитирует Мартинеса Manchester Evening News.