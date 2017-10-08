Англичане обыграли Литву благодаря пенальти Кейна

Сборная Англии завершила отборочный цикл к Чемпионату Мира 2018 года минимальной победой в гостях у Литвы, достигнутой благодаря очередному голу Харри Кейна.

Гарет Саутгейт произвел сразу семь изменений в составе "трех львов" относительно победы 1:0 над Словенией. Среди прочих, свой шанс получили Харри Магуайр и Харри Уинкс.



На протяжении первого тайма хозяева чувствовали себя вольготно — временами даже чересчур, создавая реальную угрозу воротам Джека Бутланда.



Англия явно отнеслась к этому матчу как к товарищескому, но на 27-й минуте получила щедрый подарок от рефери в виде пенальти за фол на Деле Алли. Харри Кейн с 11-метровой отметки пробил в штангу, от которой мяч отскочил внутрь ворот — 0:1.



Во втором тайме литовцы продолжили докучать своему сопернику, не владея территориальным преимуществом — терять им было нечего. А в одном из эпизодов Бутланд был вынужден отразить удар собственного партнера по команде Майкла Кина. В этот вечер Джек так и не пропустил.



Англичане провели весьма посредственный матч, не сумев забить с игры. Однако реализованный Харри Кейном пенальти обеспечил результат и избавил команду Гарета Саутгейта от внушительной доли критики.



Сборная Литвы — сборная Англии — 0:1 (0:1)



Гол: Кейн 27 (пен).



Англия: Бутланд, Кин, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Уинкс, Крессулл, Алли (Лингард 81), Рэшфорд (Старридж 72), Кейн.