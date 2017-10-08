Англичане обыграли Литву благодаря пенальти Кейна

Харри Кейн Сборная Англии завершила отборочный цикл к Чемпионату Мира 2018 года минимальной победой в гостях у Литвы, достигнутой благодаря очередному голу Харри Кейна.

Гарет Саутгейт произвел сразу семь изменений в составе "трех львов" относительно победы 1:0 над Словенией. Среди прочих, свой шанс получили Харри Магуайр и Харри Уинкс.

На протяжении первого тайма хозяева чувствовали себя вольготно — временами даже чересчур, создавая реальную угрозу воротам Джека Бутланда.

Англия явно отнеслась к этому матчу как к товарищескому, но на 27-й минуте получила щедрый подарок от рефери в виде пенальти за фол на Деле Алли. Харри Кейн с 11-метровой отметки пробил в штангу, от которой мяч отскочил внутрь ворот — 0:1.

Во втором тайме литовцы продолжили докучать своему сопернику, не владея территориальным преимуществом — терять им было нечего. А в одном из эпизодов Бутланд был вынужден отразить удар собственного партнера по команде Майкла Кина. В этот вечер Джек так и не пропустил.

Англичане провели весьма посредственный матч, не сумев забить с игры. Однако реализованный Харри Кейном пенальти обеспечил результат и избавил команду Гарета Саутгейта от внушительной доли критики.

Сборная Литвы — сборная Англии — 0:1 (0:1)

Гол: Кейн 27 (пен).

Англия: Бутланд, Кин, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Уинкс, Крессулл, Алли (Лингард 81), Рэшфорд (Старридж 72), Кейн.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Литвы

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2017 20:50

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mata05 08.10.2017 22:12 # mata05
    Ипать эти мета ебланы из ЛС крошат совковые хрущёвки во все стороны.

    (ответить)

  2. reo-coker 08.10.2017 22:08 # reo-coker
    становиться отцом ребенка какой-то неизвестной бабы, нахуй оно надо. подумай дважды, потом какая-нибудь суперхакерша похитит ту бабу с твоим ребенком и заставит тебя работать на нее, предать свою семью и команду. оно тебе надо? пиздец

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  3. kingoflondon 08.10.2017 21:56 # kingoflondon
    еду в магазин гусси в гамбурге

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  4. melwood-lfc 08.10.2017 21:54 # melwood-lfc
    горецку в ливерку бы
    джан свалит как раз и будет норм центр
    кейта коут горецка
    все меняются там бегают норм

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  5. melwood-lfc 08.10.2017 21:53 # melwood-lfc
    даже я так не выебывался тем, что был на кубе
    мож ты купишь мне шмотку какую нить, я те лавандос
    раз дешевое все

    (ответить)

  6. shmit 08.10.2017 21:33 # shmit
    Безвиз, в Германии проблем с языком не возникает? Ну то есть как с населением общаешься

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  7. kingoflondon 08.10.2017 21:30 # kingoflondon
    плез, грит пришли оригинальные вэнсы из европы, я заплачу.

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  8. bezon 08.10.2017 21:07 # bezon
    Народ, такое дело...баба хочет от меня ребёнка, но говорит, что воспитает сама...от тебя ничего не надо, просто сделай мне ребёнка...чем это чревато? Она в будущем может мне что-то предьявить, подставить меня как то?

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  9. dimon70 08.10.2017 20:58 # dimon70
    эх,шотландцы не смогли попасть в отбор.

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  10. reo-coker 08.10.2017 20:50 # reo-coker
    понятно

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