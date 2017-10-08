Англичане обыграли Литву благодаря пенальти Кейна
Сборная Англии завершила отборочный цикл к Чемпионату Мира 2018 года минимальной победой в гостях у Литвы, достигнутой благодаря очередному голу Харри Кейна.
Гарет Саутгейт произвел сразу семь изменений в составе "трех львов" относительно победы 1:0 над Словенией. Среди прочих, свой шанс получили Харри Магуайр и Харри Уинкс.
На протяжении первого тайма хозяева чувствовали себя вольготно — временами даже чересчур, создавая реальную угрозу воротам Джека Бутланда.
Англия явно отнеслась к этому матчу как к товарищескому, но на 27-й минуте получила щедрый подарок от рефери в виде пенальти за фол на Деле Алли. Харри Кейн с 11-метровой отметки пробил в штангу, от которой мяч отскочил внутрь ворот — 0:1.
Во втором тайме литовцы продолжили докучать своему сопернику, не владея территориальным преимуществом — терять им было нечего. А в одном из эпизодов Бутланд был вынужден отразить удар собственного партнера по команде Майкла Кина. В этот вечер Джек так и не пропустил.
Англичане провели весьма посредственный матч, не сумев забить с игры. Однако реализованный Харри Кейном пенальти обеспечил результат и избавил команду Гарета Саутгейта от внушительной доли критики.
Сборная Литвы — сборная Англии — 0:1 (0:1)
Гол: Кейн 27 (пен).
Англия: Бутланд, Кин, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Уинкс, Крессулл, Алли (Лингард 81), Рэшфорд (Старридж 72), Кейн.
08.10.2017 20:50
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Ипать эти мета ебланы из ЛС крошат совковые хрущёвки во все стороны.
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становиться отцом ребенка какой-то неизвестной бабы, нахуй оно надо. подумай дважды, потом какая-нибудь суперхакерша похитит ту бабу с твоим ребенком и заставит тебя работать на нее, предать свою семью и команду. оно тебе надо? пиздец
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еду в магазин гусси в гамбурге
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горецку в ливерку бы
джан свалит как раз и будет норм центр
кейта коут горецка
все меняются там бегают норм
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даже я так не выебывался тем, что был на кубе
мож ты купишь мне шмотку какую нить, я те лавандос
раз дешевое все
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Безвиз, в Германии проблем с языком не возникает? Ну то есть как с населением общаешься
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плез, грит пришли оригинальные вэнсы из европы, я заплачу.
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Народ, такое дело...баба хочет от меня ребёнка, но говорит, что воспитает сама...от тебя ничего не надо, просто сделай мне ребёнка...чем это чревато? Она в будущем может мне что-то предьявить, подставить меня как то?
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эх,шотландцы не смогли попасть в отбор.
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понятно
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