Сунесс не захотел приобрести Шмейхеля и Кантона в "Ливерпуль"
Бывший тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс рассказал, что в период своей работы с мерсисайдским клубом он отверг возможность приобрести голкипера Петера Шмейхеля и нападающего Эрика Кантона, впоследствии ставших легендами "Манчестер Юнайтед".
Будучи игроком, Сунесс выиграл целую россыпь трофеев с "Ливерпулем", включая пять титулов чемпиона Англии. Повторить эти успехи как тренер Грэм не смог — с 1991 по 1994 год "красные" под его руководством завоевали лишь Кубок Англии.
По словам Сунесса, в то время он также совершил несколько тренерских промахов, не разглядев талант в таких игроках, как Шмейхель и Кантона.
"Я упустил двух игроков, которые впоследствии стали легендами "Манчестер Юнайтед".
"Рон Йейтс, наш ведущий скаут, сказал мне, что у него на примете есть молодой датский голкипер — Петер Шмейхель — который является фанатом "Ливерпуля" и даже готов за свой счет приехать сюда и снять отель, лишь бы побыть некоторое время с нами".
"В то время я пытался помягче вывести Брюса Гроббелара из состава, и это был та еще головоломка, плюс я едва подписал Дэвида Джеймса, поэтому я решил, что обойдусь без начинающего голкипера".
"Эрик Кантона — еще один, кого я упустил. Мы играли против "Осера" дома, и после матча Мишель Платини пришел повидать меня. Он сказал, что у него есть игрок для меня — проблемный парень, но способный игрок. Это был Кантона, но еще один проблемный игрок — последнее, что мне требовалось".
"У меня была куча проблемных игроков, я не хотел добавлять себе головной боли. Поэтому я вежливо отказал ему и сказал, что ищу кого-то другого", — сообщил Сунесс The Times.
08.10.2017 20:00
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В итоге Шмейхель стал чемпионом, его сын стал чемпионом, его внук станет чемпионом а Ливерка все будет безтрофейником
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Какая разница, в какой из красных помоек стать переоценёнками?
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По-любому нехило бомбануло потом!
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