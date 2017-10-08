Дайер мечтает выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Тоттенхэмом"

Эрик Дайер и Уго Льорис Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер признался, что мечтает выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов перед тем, как отправиться на Чемпионат Мира в составе сборной Англии.

К международному перерыву команда Маурисио Почеттино подошла третьей в Премьер-Лиге, а групповой этап Лиги Чемпионов и вовсе начала с двух побед, обыграв дортмундскую "Боруссию" и кипрский АПОЭЛ.

Дайер надеется развить эти успехи и по ходу сезона. По словам Эрика, было бы неплохо победить в обоих турнирах перед тем, как отправиться на Чемпионат Мира в Россию.

"Это то, о чем я действительно мечтаю. Сначала победить в Премьер-Лиге - возможно, в Лиге Чемпионов - а затем выиграть что-нибудь для сборной Англии".

"В любом случае до Чемпионата Мира произойдет много всего. Нельзя жить иллюзиями, я давно это понял", - приводит слова Дайера издание Daily Mirror.




Метки Дайер, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 08.10.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 08.10.2017 19:56 # manutd-20champ
    иллюзии они такие иллюзии

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  2. chelsea-69 08.10.2017 19:45 # chelsea-69
    "а затем выиграть что-нибудь для сборной Англии"

    Кукарекать, это вам не мешки варочать

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  3. mancunia-planet 08.10.2017 19:27 # mancunia-planet
    Ливер уже ахуел от таких мечтаний, ну вы там держитесь

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  4. cruise877 08.10.2017 19:16 # cruise877
    Увидев заголовок и не прочитав статью, хотел написпть- мечтай дальше сказочник, но все таки почитал до к конца и понял что он и сам понял ЧС то это лишь мечты сказочника в курятнике.

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  5. dimon70 08.10.2017 19:02 # dimon70
    все мечтают

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