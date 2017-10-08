Дайер мечтает выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Тоттенхэмом"
Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер признался, что мечтает выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов перед тем, как отправиться на Чемпионат Мира в составе сборной Англии.
К международному перерыву команда Маурисио Почеттино подошла третьей в Премьер-Лиге, а групповой этап Лиги Чемпионов и вовсе начала с двух побед, обыграв дортмундскую "Боруссию" и кипрский АПОЭЛ.
Дайер надеется развить эти успехи и по ходу сезона. По словам Эрика, было бы неплохо победить в обоих турнирах перед тем, как отправиться на Чемпионат Мира в Россию.
"Это то, о чем я действительно мечтаю. Сначала победить в Премьер-Лиге - возможно, в Лиге Чемпионов - а затем выиграть что-нибудь для сборной Англии".
"В любом случае до Чемпионата Мира произойдет много всего. Нельзя жить иллюзиями, я давно это понял", - приводит слова Дайера издание Daily Mirror.
08.10.2017 19:00
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Последние комментарии:
иллюзии они такие иллюзии
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"а затем выиграть что-нибудь для сборной Англии"
Кукарекать, это вам не мешки варочать
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Ливер уже ахуел от таких мечтаний, ну вы там держитесь
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Увидев заголовок и не прочитав статью, хотел написпть- мечтай дальше сказочник, но все таки почитал до к конца и понял что он и сам понял ЧС то это лишь мечты сказочника в курятнике.
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все мечтают
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