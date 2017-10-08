Дайер мечтает выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер признался, что мечтает выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов перед тем, как отправиться на Чемпионат Мира в составе сборной Англии.

К международному перерыву команда Маурисио Почеттино подошла третьей в Премьер-Лиге, а групповой этап Лиги Чемпионов и вовсе начала с двух побед, обыграв дортмундскую "Боруссию" и кипрский АПОЭЛ.



Дайер надеется развить эти успехи и по ходу сезона. По словам Эрика, было бы неплохо победить в обоих турнирах перед тем, как отправиться на Чемпионат Мира в Россию.



"Это то, о чем я действительно мечтаю. Сначала победить в Премьер-Лиге - возможно, в Лиге Чемпионов - а затем выиграть что-нибудь для сборной Англии".



"В любом случае до Чемпионата Мира произойдет много всего. Нельзя жить иллюзиями, я давно это понял", - приводит слова Дайера издание Daily Mirror.