"Ливерпуль" не продаст Коутиньо в январе

"Ливерпуль" предупредил "Барселону", что не продаст плеймейкера Филиппе Коутиньо в январе.

Минувшим летом "Ливерпуль" отклонил три предложения каталонцев, последнее из которых составило 118 миллионов фунтов. При всем желании перейти в "Барселону" бразильцу пришлось смириться с позицией "красных".



Испанские медиа утверждают, что зимой клуб с "Камп Ноу" возобновит интерес к полузащитнику, который только в начале этого года заключил с "Ливерпулем" новый контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.



Как стало известно Daily Mirror, мерсисайдский клуб уже предупредил своих коллег, чтобы те не теряли время впустую. "Ливерпуль" не намерен продавать Коутиньо, даже если новое предложение "Барселоны" вновь перевалит за критическую отметку в 100 миллионов фунтов.