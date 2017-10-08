Хавьер Эрнандес счастлив в "Вест Хэме"

Нападающий Хавьер Эрнандес опроверг слухи о том, что он несчастлив в "Вест Хэме" и помышляет об уходе из клуба в зимнее трансферное окно.

После своего перехода из "Байера" минувшим летом за 16 миллионов фунтов Чичарито забил три гола. И хотя Хавьер имеет достаточно игрового времени, у него могут быть претензии касательно своей позиции на поле.



Главный тренер "молотобойцев" Славен Билич предпочитает использовать Эрнандеса на левом краю атаки, а не на острие. В связи с этим в испанской прессе появились слухи, что Хавьер отдал указание своему агенту провести переговоры с "Севильей" и "Валенсией".



Однако 29-летний испанец уверяет, что счастлив в "Вест Хэме" и не помышляет о смене клуба.



"Это ложь! Я очень счастлив в "Вест Хэме"! Вперед, "молотки"!" — написал экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" в Твиттере.