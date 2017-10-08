Хавьер Эрнандес счастлив в "Вест Хэме"
Нападающий Хавьер Эрнандес опроверг слухи о том, что он несчастлив в "Вест Хэме" и помышляет об уходе из клуба в зимнее трансферное окно.
После своего перехода из "Байера" минувшим летом за 16 миллионов фунтов Чичарито забил три гола. И хотя Хавьер имеет достаточно игрового времени, у него могут быть претензии касательно своей позиции на поле.
Главный тренер "молотобойцев" Славен Билич предпочитает использовать Эрнандеса на левом краю атаки, а не на острие. В связи с этим в испанской прессе появились слухи, что Хавьер отдал указание своему агенту провести переговоры с "Севильей" и "Валенсией".
Однако 29-летний испанец уверяет, что счастлив в "Вест Хэме" и не помышляет о смене клуба.
"Это ложь! Я очень счастлив в "Вест Хэме"! Вперед, "молотки"!" — написал экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" в Твиттере.
08.10.2017 17:00
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Последние комментарии:
mihajlo долбоеба кусок. Он МЕКСИКАНЕЦ а не испанец. вот же шь дебил то а
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Таинственным счастливым 29-летним испанцем оказался Адриан... год назад... А Чичарито всем видом показывает, что совсем ему не молотки обещали.
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Однако 29-летний mihajlo уверяет, что счастлив в "Вест Хэме"
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испанец, вперед испанцы
всем спасибо, все свободны
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в мю был бы счастливее
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