Хавьер Эрнандес счастлив в "Вест Хэме"

Хавьер Эрнандес Нападающий Хавьер Эрнандес опроверг слухи о том, что он несчастлив в "Вест Хэме" и помышляет об уходе из клуба в зимнее трансферное окно.

После своего перехода из "Байера" минувшим летом за 16 миллионов фунтов Чичарито забил три гола. И хотя Хавьер имеет достаточно игрового времени, у него могут быть претензии касательно своей позиции на поле.

Главный тренер "молотобойцев" Славен Билич предпочитает использовать Эрнандеса на левом краю атаки, а не на острие. В связи с этим в испанской прессе появились слухи, что Хавьер отдал указание своему агенту провести переговоры с "Севильей" и "Валенсией".

Однако 29-летний испанец уверяет, что счастлив в "Вест Хэме" и не помышляет о смене клуба.

"Это ложь! Я очень счастлив в "Вест Хэме"! Вперед, "молотки"!" — написал экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" в Твиттере.



Метки Эрнандес

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. alehandro009 08.10.2017 18:02 # alehandro009
    mihajlo долбоеба кусок. Он МЕКСИКАНЕЦ а не испанец. вот же шь дебил то а

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  2. newcastleunited9 08.10.2017 17:19 # newcastleunited9
    Таинственным счастливым 29-летним испанцем оказался Адриан... год назад... А Чичарито всем видом показывает, что совсем ему не молотки обещали.

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  3. reo-coker 08.10.2017 17:12 # reo-coker
    Однако 29-летний mihajlo уверяет, что счастлив в "Вест Хэме"

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  4. iamwin1 08.10.2017 17:05 # iamwin1
    испанец, вперед испанцы
    всем спасибо, все свободны

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  5. van-der-slav 08.10.2017 17:05 # van-der-slav
    в мю был бы счастливее

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