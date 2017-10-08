Саутгейт считает Лаллану лучшим игроком сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт назвал полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану лучшим игроком национальной команды.

Из-за проблем со здоровьем Лаллана находится вне игры с июня. Потеря такого игрока стала большим ударом не только по "Ливерпулю", но и по сборной Англии.



Без Адама игра англичан в атаке заметно потускнела. По мнению Саутгейта, именно от Лалланы, а не от Деле Алли зависит, насколько зрелищный футбол демонстрирует национальная команда.



"За тот год, что я возглавляю сборную, Адам Лаллана был нашим лучшим игроком, но мы не могли на него рассчитывать в трех последних матчах. Он из числа тех, кто может взламывать чужую оборону и забивать голы".



"Деле интересный игрок. Но если вы проанализируете его игру внимательно, то увидите, что он тот, кто забивает голы, а не является связующим звеном, как Адам".



"Главная сила Деле в том, чтобы проникать в чужую штрафную, правильно выбирать время для своих рывков и наносить завершающий удар. Если он сможет добавить к этому стабильность и креативный пас, тогда станет еще более классным игроком", — цитирует Саутгейта The Telegraph.