Саутгейт считает Лаллану лучшим игроком сборной Англии

Адам Лаллана Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт назвал полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану лучшим игроком национальной команды.

Из-за проблем со здоровьем Лаллана находится вне игры с июня. Потеря такого игрока стала большим ударом не только по "Ливерпулю", но и по сборной Англии.

Без Адама игра англичан в атаке заметно потускнела. По мнению Саутгейта, именно от Лалланы, а не от Деле Алли зависит, насколько зрелищный футбол демонстрирует национальная команда.

"За тот год, что я возглавляю сборную, Адам Лаллана был нашим лучшим игроком, но мы не могли на него рассчитывать в трех последних матчах. Он из числа тех, кто может взламывать чужую оборону и забивать голы".

"Деле интересный игрок. Но если вы проанализируете его игру внимательно, то увидите, что он тот, кто забивает голы, а не является связующим звеном, как Адам".

"Главная сила Деле в том, чтобы проникать в чужую штрафную, правильно выбирать время для своих рывков и наносить завершающий удар. Если он сможет добавить к этому стабильность и креативный пас, тогда станет еще более классным игроком", — цитирует Саутгейта The Telegraph.



Метки Алли, Лаллана, Ливерпуль, Саутгейт, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2017 16:00

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  1. lahmatyj 08.10.2017 17:46 # lahmatyj
    Саутгейт долбоеб.

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  2. tursa 08.10.2017 17:46 # tursa
    связка лаллана кейн наводят ужас

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  3. dimon70 08.10.2017 17:28 # dimon70
    также и Алли можно добавить,ибо они добавляют мозгов и креатива в атаке.надеюсь,на чемпике увидеть их

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  4. jack-willsher 08.10.2017 16:37 # jack-willsher
    Да он очень работоспособный и техничный игрок.Но кажется что поздно раскрылся и не хватает скорости и резкости как у молодых.

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  5. gerrard08 08.10.2017 16:05 # gerrard08
    Адам очень недооценен. Клопп сделал из него достойного полутопа

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  6. arsenverim 08.10.2017 16:03 # arsenverim
    Саутгейт считает Лаллану лучшим игроком сборной Англии в отсутствии Уилшера

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