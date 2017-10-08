Саутгейт считает Лаллану лучшим игроком сборной Англии
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт назвал полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану лучшим игроком национальной команды.
Из-за проблем со здоровьем Лаллана находится вне игры с июня. Потеря такого игрока стала большим ударом не только по "Ливерпулю", но и по сборной Англии.
Без Адама игра англичан в атаке заметно потускнела. По мнению Саутгейта, именно от Лалланы, а не от Деле Алли зависит, насколько зрелищный футбол демонстрирует национальная команда.
"За тот год, что я возглавляю сборную, Адам Лаллана был нашим лучшим игроком, но мы не могли на него рассчитывать в трех последних матчах. Он из числа тех, кто может взламывать чужую оборону и забивать голы".
"Деле интересный игрок. Но если вы проанализируете его игру внимательно, то увидите, что он тот, кто забивает голы, а не является связующим звеном, как Адам".
"Главная сила Деле в том, чтобы проникать в чужую штрафную, правильно выбирать время для своих рывков и наносить завершающий удар. Если он сможет добавить к этому стабильность и креативный пас, тогда станет еще более классным игроком", — цитирует Саутгейта The Telegraph.
08.10.2017 16:00
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Последние комментарии:
Саутгейт долбоеб.
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связка лаллана кейн наводят ужас
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также и Алли можно добавить,ибо они добавляют мозгов и креатива в атаке.надеюсь,на чемпике увидеть их
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Да он очень работоспособный и техничный игрок.Но кажется что поздно раскрылся и не хватает скорости и резкости как у молодых.
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Адам очень недооценен. Клопп сделал из него достойного полутопа
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Саутгейт считает Лаллану лучшим игроком сборной Англии в отсутствии Уилшера
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