Феллайни пропустит несколько недель
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни на несколько недель пропишется в лазарете, повредив медиальные связки колена в сборной Бельгии.
Накануне Феллайни пришлось досрочно завершить матч против сборной Боснии и Герцеговины. После игры главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес выразил опасения, что Маруан повредил коленные связки.
Как стало известно The Guardian, прогноз Мартинеса действительно сбылся: Феллайни придется пропустить несколько недель, в том числе визит к "Ливерпулю" в следующие выходные.
Отметим, что травма Маруана оставляет наставника "Юнайтед" Жозе Моуриньо всего с двумя полузащитниками. В распоряжении португальца остались лишь Неманья Матич и Андер Эррера. Все остальные - Поль Погба, Майкл Кэррик и, собственно, Феллайни - травмированы.
08.10.2017 15:00
Просмотров: 490
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У нас есть эррера. Не забывайте, тупицы
(ответить)
вообще пох,Салах и Мане зарешают.а уж Коут добьет
(ответить)
Колбасе это не поможет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий