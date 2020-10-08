Феллайни пропустит несколько недель

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни на несколько недель пропишется в лазарете, повредив медиальные связки колена в сборной Бельгии.

Накануне Феллайни пришлось досрочно завершить матч против сборной Боснии и Герцеговины. После игры главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес выразил опасения, что Маруан повредил коленные связки.



Как стало известно The Guardian, прогноз Мартинеса действительно сбылся: Феллайни придется пропустить несколько недель, в том числе визит к "Ливерпулю" в следующие выходные.



Отметим, что травма Маруана оставляет наставника "Юнайтед" Жозе Моуриньо всего с двумя полузащитниками. В распоряжении португальца остались лишь Неманья Матич и Андер Эррера. Все остальные - Поль Погба, Майкл Кэррик и, собственно, Феллайни - травмированы.