Феллайни пропустит несколько недель

Маруан Феллайни Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни на несколько недель пропишется в лазарете, повредив медиальные связки колена в сборной Бельгии.

Накануне Феллайни пришлось досрочно завершить матч против сборной Боснии и Герцеговины. После игры главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес выразил опасения, что Маруан повредил коленные связки.

Как стало известно The Guardian, прогноз Мартинеса действительно сбылся: Феллайни придется пропустить несколько недель, в том числе визит к "Ливерпулю" в следующие выходные.

Отметим, что травма Маруана оставляет наставника "Юнайтед" Жозе Моуриньо всего с двумя полузащитниками. В распоряжении португальца остались лишь Неманья Матич и Андер Эррера. Все остальные - Поль Погба, Майкл Кэррик и, собственно, Феллайни - травмированы.




Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Феллайни

Автор foxmcfc   

Дата 08.10.2017 15:00

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  1. januzaj00 08.10.2017 15:38 # januzaj00
    У нас есть эррера. Не забывайте, тупицы

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  2. dimon70 08.10.2017 15:21 # dimon70
    вообще пох,Салах и Мане зарешают.а уж Коут добьет

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  3. suarezov 08.10.2017 15:14 # suarezov
    Колбасе это не поможет

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