У Кумана есть три игры, чтобы спасти работу в "Эвертоне"

Рональд Куман До конца октября главный тренер "Эвертона" Рональд Куман должен убедить боссов клуба в своей профпригодности, иначе голландца ждет увольнение.

Несмотря на то, что на старте сезона "ириски" одержали лишь две победы в Премьер-Лиге и ужасно начали групповой этап Лиги Европы, Куман сохранил работу на "Гудисон Парк" перед наступлением международной паузы.

Тем не менее, растущее недовольство фанатов уже передалось боссам клуба. Если к концу октября Куман не исправит ситуацию, голландцу укажут на дверь.

Как сообщает Daily Mirror, от тренера, потратившего этим летом 150 миллионов фунтов на новичков, требуют преображения в Премьер-Лиге. Предстоящие матчи против "Брайтона", "Арсенала" и "Лестера" станут решающими в судьбе Рональда.




Метки Куман, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 08.10.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 08.10.2017 15:25 # paul-shark
    «"Брайтона", "Арсенала", "Лестера"», - команды одного уровня, 6 очков можно набрать.

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  2. dimon70 08.10.2017 15:19 # dimon70
    что-то соседям не везет с коучами.

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  3. reo-coker 08.10.2017 14:35 # reo-coker
    красиво проебет все 3 матча и уедет сниматься в убойной силе

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  4. reams 08.10.2017 14:35 # reams
    после унизительного разгрома от Арсенала сразу пойдет на вылет )

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  5. fc-zenit 08.10.2017 14:24 # fc-zenit
    Ириски гейклуб на изи разъе6ут.

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  6. zzspurs 08.10.2017 14:09 # zzspurs
    Что то голландская тренерская школа дает сбои в последнее время... ван гал, адвокат, де бур, а теперь и куман...

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  7. wengerrrro 08.10.2017 14:06 # wengerrrro
    брайтон гости, арсенал дома, лестер гости - куман аут
    ну до лестера не дойдет, там вроде ле

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  8. uzi-vuitton 08.10.2017 14:01 # uzi-vuitton
    тот еще физрук. напокупал кучу шлака, теперь след тренеру придется разгребать

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