У Кумана есть три игры, чтобы спасти работу в "Эвертоне"
До конца октября главный тренер "Эвертона" Рональд Куман должен убедить боссов клуба в своей профпригодности, иначе голландца ждет увольнение.
Несмотря на то, что на старте сезона "ириски" одержали лишь две победы в Премьер-Лиге и ужасно начали групповой этап Лиги Европы, Куман сохранил работу на "Гудисон Парк" перед наступлением международной паузы.
Тем не менее, растущее недовольство фанатов уже передалось боссам клуба. Если к концу октября Куман не исправит ситуацию, голландцу укажут на дверь.
Как сообщает Daily Mirror, от тренера, потратившего этим летом 150 миллионов фунтов на новичков, требуют преображения в Премьер-Лиге. Предстоящие матчи против "Брайтона", "Арсенала" и "Лестера" станут решающими в судьбе Рональда.
08.10.2017 14:00
Просмотров: 814
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
«"Брайтона", "Арсенала", "Лестера"», - команды одного уровня, 6 очков можно набрать.
(ответить)
что-то соседям не везет с коучами.
(ответить)
красиво проебет все 3 матча и уедет сниматься в убойной силе
(ответить)
после унизительного разгрома от Арсенала сразу пойдет на вылет )
(ответить)
Ириски гейклуб на изи разъе6ут.
(ответить)
Что то голландская тренерская школа дает сбои в последнее время... ван гал, адвокат, де бур, а теперь и куман...
(ответить)
брайтон гости, арсенал дома, лестер гости - куман аут
ну до лестера не дойдет, там вроде ле
(ответить)
тот еще физрук. напокупал кучу шлака, теперь след тренеру придется разгребать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий