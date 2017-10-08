У Кумана есть три игры, чтобы спасти работу в "Эвертоне"

До конца октября главный тренер "Эвертона" Рональд Куман должен убедить боссов клуба в своей профпригодности, иначе голландца ждет увольнение.

Несмотря на то, что на старте сезона "ириски" одержали лишь две победы в Премьер-Лиге и ужасно начали групповой этап Лиги Европы, Куман сохранил работу на "Гудисон Парк" перед наступлением международной паузы.



Тем не менее, растущее недовольство фанатов уже передалось боссам клуба. Если к концу октября Куман не исправит ситуацию, голландцу укажут на дверь.



Как сообщает Daily Mirror, от тренера, потратившего этим летом 150 миллионов фунтов на новичков, требуют преображения в Премьер-Лиге. Предстоящие матчи против "Брайтона", "Арсенала" и "Лестера" станут решающими в судьбе Рональда.