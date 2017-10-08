Мойес считает, что никто бы не заменил Фергюсона лучше, чем он

Дэвид Мойес считает, что ему не было лучшей альтернативы в качестве преемника сэра Алекса Фергюсона на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" в 2013 году.

Оставив "Эвертон" ради возможности заменить своего великого соотечественника на "Олд Траффорд", Мойес не продержался в Манчестере и одного сезона, который "красные дьяволы" завершили только на седьмой позиции в Премьер-Лиге.



В сентябре нынешний тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что клуб не прогрессировал при его предшественниках Мойесе и Луи Ван Гале, но Дэвид не соглашается и считает, что никто не смог бы добиться большего, чем он.



"Жозе в праве иметь свое мнение, но переходный период после сэра Алекса был неизбежен. Мы наблюдали смену караула: не только я заменил Алекса, но и Дэвид Гилл уступил свое место на посту исполнительного директора Эду Вудворду".



"Поэтому нам в любом случае требовалось время. Да, я возглавил действующего чемпиона, но "Челси" и "Манчестер Сити" потратили огромные суммы денег тем летом, чтобы превзойти нас".



"Отправиться на "Олд Траффорд" и перекроить команду, которая едва выиграла титул — это было заведомо сложно".



"При этом все могло бы сложиться гораздо лучше, если бы мы заполучили свои главные трансферные цели. Мы охотились за Гаретом Бэйлом и Сеском Фабрегасом. Их покупка была бы отличным началом по обновлению команды, что я задумал".



"В то же время я полностью согласен, что ты, будучи тренером "Манчестер Юнайтед", должен всегда побеждать. Однако я не думаю, что есть тренер, который бы справился лучше или быстрее за то время, что было отведено мне после ухода на пенсию сэра Алекса. Это был действительно короткий промежуток", — сообщил Мойес Daily Mirror.