Анонс матча Литва — Англия

Уже обеспечив себе участие на Чемпионате Мира 2018 года, в заключительном матче отборочного турнира сборная Англии сыграет на выезде с Литвой.

В минувший четверг англичане вырвали победу у Словении на "Уэмбли", единственный гол забив в компенсированное время усилиями Харри Кейна. Этот результат сделал команду Гарета Саутгейта недосягаемой в Группе F.



Одновременно Англия в седьмой раз в девяти матчах не пропустила, и можно быть уверенным, что Саутгейт не захочет портить эту статистику и постарается финишировать с восемью победами из 10 возможных.



Литва уже давно не имеет никаких шансов и со своего предпоследнего места в группе никуда не сдвинется. В шести последних отборочных матчах прибалтийская сборная забила только два гола и сейчас имеет разницу мячей -12.



Когда Литва гостила на "Уэмбли" в марте этого года, то Англия добилась победы 2:0 благодаря голам Джермейна Дефо и Джейми Варди.



Все три последних встречи соперников завершились победами англичан с общим счетом 9:1.



Англичане выиграли только один из пяти выездных матчей при Гарете Саутгейте, причем эта единственная победа была добыта против Мальты.



Литва проиграла два своих последних домашних матча, но три кряду домашних поражения с ней не случались с августа 2001.



Девять из своих 11 голов за сборную Англии Харри Кейн забивал во втором тайме.



После поражения от Хорватии 2:3 в рамках Евро-2008 англичане выиграли все пять финальных матчей в квалификациях к большим турнирам, в том числе 3:0 против Литвы в октябре 2015.



Джек Бутланд, Майкл Кин и Джесси Лингард среди тех, кто рассчитывает на место в стартовом составе сборной Англии. Харри Уинкс имеет шансы дебютировать за национальную команду.



Отбор к Чемпионату Мира 2018 года. Группа F. 10-й тур

Сборная Литвы — сборная Англии

Вильнюс. ЛФФ стадион. 19:00