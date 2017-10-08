Саутгейт считает, что в сборной Англии нет больших игроков

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в его команде нет ни одного большого игрока.

Под руководством Гарета англичане уверенно решили задачу по выходу в финальную стадию Чемпионата Мира 2018 года, однако вопрос о том, на что реально сможет рассчитывать команда Саутгейта в России следующим летом, открыт.



Несмотря на наличие в команде Деле Алли и Харри Кейна, которые могут считаться звездами по меркам Премьер-Лиги, Саутгейт не считает кого-либо из своих подопечных по-настоящему большим игроком.



"Могут ли они считаться большими игроками до тех пор, пока ничего не выиграли?"



"Мы называем игроков большими из-за трансферных сумм или из-за того, что они выступают в Лиге Чемпионов. Но лично я считаю, что большими игроками могут называться те, кто участвуют в полуфиналах, финалах и выигрывают трофеи".



"Пока этого не происходит, они все еще должны доказать свой статус. Таково мое мнение. То же самое и со мной как с тренером, я не рассматриваю себя в отрыве от этого. Однако мы не можем считать себя большими игроками".



"Вот большие игроки: Пике, Рамос, Бускетс, Кроос, Хедира, Нойер, — я могу продолжать. Это действительно большие игроки".



"Мы создали пузырь у себя в стране вокруг лиги из-за денег, которые в ней есть. Но мы должны доказать свой статус. Я не вижу в этом проблемы: парни жаждут проявить себя", — цитирует Саутгейта Sky Sports.