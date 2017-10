Тренер Литвы не хочет пускать Кейна на стадион

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас считает, что остановить Харри Кейна можно только в одном случае: запретить нападающему англичанин проход на стадион в Вильнюсе.

В минувший четверг Харри помог команде "трех львов" забронировал путевку на Чемпионат Мира в России, забив на последних минутах решающий гол в ворота Словении. Таким образом, только за последний месяц Кейн поразил ворота соперников 13 раз.



Янкаускас настолько опасается нападающего "Тоттенхэма", что предлагает запретить ему проход на стадион в Вильюнесе в воскресенье. Только так можно остановить Кейна, уверен тренер Литвы.



"Лучший способ его остановить - просто не пускать на стадион. Он набрал невероятную форму, поэтому мы должны сделать все возможное и даже невозможное".



"Самое главное не забывать, что у Англии много отличных игроков, помимо Кейна. Они всегда находятся под огнем критики, даже после побед. Это лишь показывает, насколько высокий уровень футбола в их стране", - цитирует Янкаускаса Four Four Two.