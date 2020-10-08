Венгер не будет выбирать себе преемника

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не будет выбирать себе преемника, когда все-таки решит уйти на пенсию.

На днях без работы остался Карло Анчелотти, уволенный из "Баварии". По слухам, итальянский специалист жаждет вернуться в Премьер-Лигу, где ранее ему довелось тренировать "Челси".



Пресса в Италии сообщала, что наиболее предпочтительным вариантом для Анчелотти является "Арсенал", но если это так, Карло придется запастись терпением до 2019 года, когда истекает контракт Венгера.



При этом сам Венгер не собирается выбирать того, кто будет тренировать "Арсенал" после него. Арсен считает, что это задача для руководителей клуба.



"Я не знаю, кто заменит меня в "Арсенале". Когда ты являешься тренером клуба, то должен делать свою работу так, словно ты здесь навсегда".



"Эта работа требует полной самоотдачи, а также я считаю, что футбольный клуб будет функционировать хорошо тогда, когда каждый будет хорошо делать свою работу. Моя работа состоит в том, чтобы готовить команду к следующему матчу и отвечать за техническую политику "Арсенала".



"Работа руководства — выбрать следующего тренера. Я не хочу делать работу руководства", — сообщил Венгер beIN Sports.