Мертезакер уже готовится к работе в академии "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер признался, что уже вовсю готовится к работе в академии лондонского клуба.

Еще в июле "канониры" объявили, что этот сезон станет последним в игровой карьере 33-летнего Мертезакера, а через год Пер возглавит академию лондонского клуба.



В этом сезоне Премьер-Лиги Пер еще не сыграл ни минуты, поэтому у экс-защитника сборной Германии достаточно времени, чтобы начать подготовку к своей новой роли уже сейчас.



"Я уже присматриваюсь к своей новой роли. Эта академия словно громадная машина: около 70 сотрудников, 150-200 юных игроков. Я хочу как можно скорее с ними познакомиться. Я не хочу приступить к своей работе в следующем году и говорить, что мне нужен год на адаптацию. Это было бы недостаточно хорошо".



"Но также я сказал своему тренеру Арсену Венгеру, что в первую очередь я все еще игрок. Если я пойму, что знакомство со своей новой ролью отнимает у меня слишком много времени, я ограничу его", — сообщил Мертезакер Der Spiegel.