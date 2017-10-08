Мертезакер уже готовится к работе в академии "Арсенала"
Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер признался, что уже вовсю готовится к работе в академии лондонского клуба.
Еще в июле "канониры" объявили, что этот сезон станет последним в игровой карьере 33-летнего Мертезакера, а через год Пер возглавит академию лондонского клуба.
В этом сезоне Премьер-Лиги Пер еще не сыграл ни минуты, поэтому у экс-защитника сборной Германии достаточно времени, чтобы начать подготовку к своей новой роли уже сейчас.
"Я уже присматриваюсь к своей новой роли. Эта академия словно громадная машина: около 70 сотрудников, 150-200 юных игроков. Я хочу как можно скорее с ними познакомиться. Я не хочу приступить к своей работе в следующем году и говорить, что мне нужен год на адаптацию. Это было бы недостаточно хорошо".
"Но также я сказал своему тренеру Арсену Венгеру, что в первую очередь я все еще игрок. Если я пойму, что знакомство со своей новой ролью отнимает у меня слишком много времени, я ограничу его", — сообщил Мертезакер Der Spiegel.
08.10.2017 08:00
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опять лизайло на фотке собрать хочет
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Орднунг юбер аллес))
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