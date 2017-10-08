Ламберт считает, что его переход в "Ливерпуль" был ошибкой

Нападающий Рики Ламберт признался, что период пребывания в "Ливерпуле" надломил его и убил его любовь к футболу.

В начале октября 35-летний Ламберт официально объявил о завершении игровой карьеры — это случилось спустя считанные дни после появления в прессе слухов о том, что интерес к опытнейшему игроку проявил "Кристал Пэлас", оставшийся без нападающих после травмы Кристиана Бентеке.



По словам Рики, он перестал получать удовольствие от игры в футбол. Переломным периодом для Ламберта стал сезон 2014/15, который он почти целиком провел на лавке "Ливерпуля".



"Мне хорошо платили в "Ливерпуле", но я начинал играть в футбол совсем не из-за денег. Из-за своей ситуации я начал терять любовь к футболу. Мне никогда не следовало соглашаться на роль запасного, хотя Брендан Роджерс заранее предупреждал меня, что я буду дублером для Суареса и Старриджа".



"Я был счастлив, когда получил вызов в сборную Англии. То же самое я испытывал в момент перехода в "Ливерпуль". Однако теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что кое-чего лишился в ментальном отношении, согласившись на этот переход", — сообщил Ламберт Daily Mail.