Венгер не верит, что "Барселона" может вступить в Премьер-Лигу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не верит, что "Барселона" может вступить в английскую Премьер-Лигу, и не хочет, чтобы это произошло.

Из-за того, что Каталония хочет выйти из состава Испании, "Барселона" может быть исключена из Ла Лиги. В таком случае клубу с "Ноу Камп" придется искать себе новую лигу.



Одним из возможных пристанищ для "Барсы", наравне с французской Лигой 1 и итальянской Серией А, называется Премьер-Лига, однако Венгер не верит в этот сценарий.



"Нет, я не хочу этого. Это было бы нарушением географической целостности и противоречило бы здравому смыслу, поэтому я не считаю, что это было бы нормой".



"Почему бы тогда не пригласить "Селтик" или "Рейнджерс" в Премьер-Лигу, ведь они являются частью Великобритании. В этом больше смысла, чем в приглашении "Барселоны".



"Во-вторых, если в плане политики между Каталонией и Испанией все будет плохо, приглашение "Барселоны" в Премьер-Лигу означало бы, что Англия поддерживает независимость Каталонии, а это не одобрят на международном уровне".



"Я не верю в этот сценарий и не считаю его реалистичным. Надеюсь, до этого не дойдет, и "Барселона" сможет продолжать выступать в Испании", — сообщил Венгер beIN Sports.