Венгер не верит, что "Барселона" может вступить в Премьер-Лигу

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не верит, что "Барселона" может вступить в английскую Премьер-Лигу, и не хочет, чтобы это произошло.

Из-за того, что Каталония хочет выйти из состава Испании, "Барселона" может быть исключена из Ла Лиги. В таком случае клубу с "Ноу Камп" придется искать себе новую лигу.

Одним из возможных пристанищ для "Барсы", наравне с французской Лигой 1 и итальянской Серией А, называется Премьер-Лига, однако Венгер не верит в этот сценарий.

"Нет, я не хочу этого. Это было бы нарушением географической целостности и противоречило бы здравому смыслу, поэтому я не считаю, что это было бы нормой".

"Почему бы тогда не пригласить "Селтик" или "Рейнджерс" в Премьер-Лигу, ведь они являются частью Великобритании. В этом больше смысла, чем в приглашении "Барселоны".

"Во-вторых, если в плане политики между Каталонией и Испанией все будет плохо, приглашение "Барселоны" в Премьер-Лигу означало бы, что Англия поддерживает независимость Каталонии, а это не одобрят на международном уровне".

"Я не верю в этот сценарий и не считаю его реалистичным. Надеюсь, до этого не дойдет, и "Барселона" сможет продолжать выступать в Испании", — сообщил Венгер beIN Sports.



Метки Арсенал, Барселона, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. fc-zenit 08.10.2017 07:32 # fc-zenit
    Если ещё и Баварию пригласить, то гейклуб точно снимется с чемпионата

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  2. halamadrid94 08.10.2017 06:32 # halamadrid94
    Конечно , пусть остаются , хоть кто то должен же нам серьезно противостоять .

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  3. second005 08.10.2017 06:31 # second005
    Очкует, так как, если Барселона будет в АПЛ, то этот старый маразматик даже в 4-ку не сможет попасть

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  4. chebrec 08.10.2017 06:11 # chebrec
    Заранее решил очконуть старый

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