Канте травмировался в матче за сборную Франции

Нголо Канте У полузащитника "Челси" Нголо Канте возникли проблемы с задней поверхностью бедра в матче за сборную Франции против Болгарии.

26-летний Канте вышел в стартовом составе французов на отборочный матч к Чемпионату Мира 2018 года, однако еще в первом тайме Нголо потребовалась замена.

Канте уходил с поля с явным дискомфортом в левой ноге и теперь рискует задержаться в лазарете, что стало бы большой проблемой для "синих", ведь Нголо сыграл каждую минуту первых семи матчей "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги.

Отметим, что незадолго до международного перерыва команда Антонио Конте также потеряла с травмой нападающего Альваро Морату, вдобавок все еще отсутствует полузащитник Данни Дринкуотер.



Метки Канте, сборная Франции, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2017 00:05

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  1. superglor 08.10.2017 00:06 # superglor
    07.10.2017 21:25 #
    bezviz
    ахахаха отлично)) теперь главное чтобы травма была серьезная и он вылетел до конца сезона)

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