Канте травмировался в матче за сборную Франции

У полузащитника "Челси" Нголо Канте возникли проблемы с задней поверхностью бедра в матче за сборную Франции против Болгарии.

26-летний Канте вышел в стартовом составе французов на отборочный матч к Чемпионату Мира 2018 года, однако еще в первом тайме Нголо потребовалась замена.



Канте уходил с поля с явным дискомфортом в левой ноге и теперь рискует задержаться в лазарете, что стало бы большой проблемой для "синих", ведь Нголо сыграл каждую минуту первых семи матчей "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги.



Отметим, что незадолго до международного перерыва команда Антонио Конте также потеряла с травмой нападающего Альваро Морату, вдобавок все еще отсутствует полузащитник Данни Дринкуотер.