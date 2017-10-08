Канте травмировался в матче за сборную Франции
У полузащитника "Челси" Нголо Канте возникли проблемы с задней поверхностью бедра в матче за сборную Франции против Болгарии.
26-летний Канте вышел в стартовом составе французов на отборочный матч к Чемпионату Мира 2018 года, однако еще в первом тайме Нголо потребовалась замена.
Канте уходил с поля с явным дискомфортом в левой ноге и теперь рискует задержаться в лазарете, что стало бы большой проблемой для "синих", ведь Нголо сыграл каждую минуту первых семи матчей "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги.
Отметим, что незадолго до международного перерыва команда Антонио Конте также потеряла с травмой нападающего Альваро Морату, вдобавок все еще отсутствует полузащитник Данни Дринкуотер.
08.10.2017 00:05
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07.10.2017 21:25 #
bezviz
ахахаха отлично)) теперь главное чтобы травма была серьезная и он вылетел до конца сезона)
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