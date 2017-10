Саутгейт рассказал, как Уилшир может попасть на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что только постоянная практика в "Арсенале" позволит полузащитнику Джеку Уилширу поехать на Чемпионат Мира в России.

Перед паузой на игры сборных Джек ярко проявил себя в матчах Кубка Лиги и Лиги Европы. По словам Уилшира, на то есть веская причина: он решил все свои проблемы со здоровьем.



"Я набрал такую физическую форму, которой у меня, вероятно, еще никогда не было. Я нахожусь в хороших кондициях и очень этому рад", - цитирует Уилшира Evening Standard.



Разумеется, что слова Джека передали Саутгейту перед матчем против Литвы в рамках квалификации к ЧМ-2018. Когда Гарета спросили, может ли Уилшир рассчитывать на поездку в Россию, рулевой "трех львов" заявил, что все зависит только от игрока.



"Каждый знает, что Джек способен выступать на высоком уровне и обладает невероятным мастерством. Но для поездки в Россию ему нужна регулярная практика в клубе", - цитирует Саутгейта Four Four Two.