Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни получил травму колена в матче за сборную Бельгии против Боснии.

Несмотря на то, что ранее на текущей неделе Феллайни беспокоил ахилл, главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес включил Маруана в стартовый состав на отборочный матч к Чемпионату Мира 2018 года.



На поле Феллайни не продержался и получаса, повредив свое левое колено. После оказания первой медицинской помощи Маруан так и не смог вернуться в игру, сообщает Daily Mail.



Докторам еще предстоит установить характер повреждения, однако уже сейчас понятно, что 30-летний полузащитник рискует пропустить выезд "Юнайтед" к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги в следующий уикенд.



Потеря Маруана стала бы большой проблемой для команды Жозе Моуриньо, ведь Поль Погба и Майкл Кэррик в данный момент отсутствуют, а Феллайни в этом сезоне демонстрирует великолепную форму, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.



Что касается одноклубника Феллайни Ромелу Лукаку, то он не попал в заявку на матч бельгийцев. Нападающий продолжает залечивать лодыжку под присмотром медицинского штаба своей национальной команды.