"Сити" предложит только 20 миллионов фунтов за Санчеса в январе

В январе "Манчестер Сити" предложит "Арсеналу" за нападающего Алексиса Санчеса только 20 миллионов фунтов.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "канониры" отклонили предложение "горожан" в 60 миллионов фунтов — но лишь потому, что не смогли оперативно подыскать замену Санчесу.



Январь представляется для "Арсенала" последней возможностью выручить за свою звезду хоть какие-нибудь деньги, ведь контракт Алексиса истекает уже в конце этого сезона.



Daily Mail ожидает, что "Сити" действительно возобновит интерес к 28-летнему чилийцу в зимнее трансферное окно, однако на сей раз "горожане" предложат за Санчеса в три раза меньше, чем летом.



"Горожане" не видят смысла переплачивать за игрока, которого в конце сезона они могут подписать свободным агентом. Все это повышает вероятность того, что Алексис задержится на "Эмирейтс" до лета, поскольку 20 млн. фунтов — не та сумма, ради которой тренер Арсен Венгер поставит под угрозу спортивные интересы своей команды.