"Сити" предложит только 20 миллионов фунтов за Санчеса в январе

Алексис Санчес В январе "Манчестер Сити" предложит "Арсеналу" за нападающего Алексиса Санчеса только 20 миллионов фунтов.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "канониры" отклонили предложение "горожан" в 60 миллионов фунтов — но лишь потому, что не смогли оперативно подыскать замену Санчесу.

Январь представляется для "Арсенала" последней возможностью выручить за свою звезду хоть какие-нибудь деньги, ведь контракт Алексиса истекает уже в конце этого сезона.

Daily Mail ожидает, что "Сити" действительно возобновит интерес к 28-летнему чилийцу в зимнее трансферное окно, однако на сей раз "горожане" предложат за Санчеса в три раза меньше, чем летом.

"Горожане" не видят смысла переплачивать за игрока, которого в конце сезона они могут подписать свободным агентом. Все это повышает вероятность того, что Алексис задержится на "Эмирейтс" до лета, поскольку 20 млн. фунтов — не та сумма, ради которой тренер Арсен Венгер поставит под угрозу спортивные интересы своей команды.



Метки Арсенал, Манчестер Сити, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2017 20:00

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  1. fc-zenit 07.10.2017 20:40 # fc-zenit
    Не, венгре мазохист. Он его бесплатно отдаст.

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  2. frankylamp 07.10.2017 20:24 # frankylamp
    Все это повышает вероятность того, что Алексис задержится на "Эмирейтс" до лета, поскольку 20 млн. фунтов — не та сумма, ради которой тренер Арсен Венгер поставит под угрозу спортивные интересы своей команды.

    пффффффф
    когда старика вообще интересовали спортивные интересы команды

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  3. kojan 07.10.2017 20:09 # kojan
    не факт, что за так уйдёт в Сити, желающих на халяву будет достаточно...

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